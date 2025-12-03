Libertad pasa tijera y alcanza a históricos

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó que se empezó con la reestructuración del plantel pensando en la temporada 2026.

El directivo mencionó que son cinco los jugadores que ya fueron notificados que no seguirán y la lista alcanza a dos históricos del fútbol paraguayo: Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo. Además, dentro de esta lista figuran Martín Cáceres, Miguel Jacquet y Ángel Cardozo Lucena.

EL TÉCNICO. Por otra parte y sin dar nombres, el presidente dijo que se encuentran negociando para cerrar con un nuevo cuerpo técnico que vendrá a sustituir a Pablo Guiñazú. El candidato uno es Francisco Arce y, según Di Tore, este mismo viernes podría darse la confirmación del nuevo equipo de trabajo.

