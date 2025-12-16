16 dic. 2025
Libertad

Libertad: Renovaciones y refuerzos puntuales

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, en charla con la 1080 AM, contó novedades de la actualidad gumarela.

Diciembre 16, 2025 01:35 p. m.
gfgfg.jpg

Iván Franco seguirá en el equipo gumarelo.

Foto: Club Libertad

El club Libertad, con Francisco Chiqui Arce a la cabeza, se prepara para lo que será la temporada 2026, donde participará desde la fase de grupos en la Copa Libertadores de América.

El mandamás de la institución repollera, Rubén Di Tore, en comunicación con el programa Fútbol a lo Grande, habló del plantel y de lo que se viene.

Aseguró que Lucas Sanabria e Iván Franco están para renovar contrato por un año más, hasta el 31 de diciembre del 2026, y que sobre posibles refuerzos aún no hay nada.

“Estamos primero dándoles prioridad a los jugadores que tenemos en casa, renegociando con algunos contratos que están por vencer, y después veremos para reforzar algunos lugares que el cuerpo técnico cree necesario que hay que reforzar”, apuntó.

“Faltan detalles para renovar con Sanabria y Franco, estamos en eso, ambos casos serían por un año”, agregó.
El plantel gumarelo arrancará con los trabajos de pretemporada este viernes 19 de diciembre.

Libertad Rubén Di Tore Iván Franco
