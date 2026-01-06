06 ene. 2026
Libertad

Rubén Di Tore confía en el trabajo del Chiqui Arce

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, habló de la actualidad de su club y reveló que tiene plena confianza en el trabajo de Francisco Arce como entrenador gumarelo.

Enero 06, 2026 12:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce.jpg

Francisco Arce, técnico de Libertad.

Rubén Di Tore, técnico de Libertad, conversó este mediodía en Fútbol a lo Grande sobre la actualidad del equipo repollero de cara a lo que será la temporada 2026 donde buscarán nuevamente consagrarse, esta vez de la mano de Francisco Chiqui Arce como entrenador.

El mandamás gumarelo habló de los preparativos de Libertad durante la pretemporada. “Estamos bien, siempre trabajando a doble turno y con un ambiente muy bueno. El profe Chiqui está teniendo una gran tarea, creemos que le va a ir bien”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de ir sumando más refuerzos, Di Tore explicó: “Subimos unos cuántos chicos de la cantera, sumados a los que ya teníamos. Mantenemos la base”, detalló. “Todos los días nos ofrecen jugadores, pero analizamos con el cuerpo técnico y vemos la parte financiera para poder cerrar, no contratamos a lo loco”, agregó.

Sergio Patito Aquino continúa trabajando al servicio de Libertad, esta vez como el encargado de ser el nexo de los juveniles con el cuerpo técnico de Primera. “Sergio Aquino acompaña a Francisco Arce en la transición de los jugadores jóvenes, están trabajando muy bien”, explicó.

Sobre los encuentros de preparación, Rubén Di Tore manifestó que tendrán dos juegos antes del inicio oficial de la competencia. “Tenemos dos amistosos por delante antes del inicio del campeonato, uno podría ser Trinidense”, reveló.

También habló sobre la última gran incorporación de Libertad para la temporada 2026, Federico el Pachi Carrizo. “Está empezando a movilizarse, se acopló sin ningún problema con el plantel”, indicó.

Por último se refirió al supuesto interés de Cerro Porteño sobre Rubén Lezcano, jugador surgido de la cantera de Libertad. “Desconozco lo de Rubén Lezcano. Fluminense es dueño del pase, es una cuestión de ellos, no tenemos nada que ver en esa negociación”, cerró.

Rubén Di Tore Libertad Francisco Arce
Redacción D10
