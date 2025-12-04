Clever Ferreira suena para Libertad

En esta etapa de mercado de pases, el nombre de Clever Ferreira suena como posible refuerzo de Libertad. El defensa de 22 años todavía tiene vínculo contractual con Atlético Tucumán.

“Tengo contrato hasta junio del 2026”, indicó el jugador en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Consultado si escuchó algo con relación a una posibilidad de llegar a Libertad, el atleta dijo desconocer los rumores.

Clever Ferreira manifestó que el Atlético Tucumán “no está bien económicamente. Algunos clubes les debe dinero y no sé si me van a comprar o no”.

Libertad, que en el segundo semestre del 2025 tuvo un flojo desempeño después de ganar el Torneo Apertura, actualmente está sin entrenador.