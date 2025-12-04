04 dic. 2025
Libertad

Clever Ferreira suena para Libertad

Pensando en la temporada 2026, algunos nombres ya comienzan a sonar en Libertad. Uno de ellos es el del defensor Clever Ferreira que está en el Atlético Tucumán.

Diciembre 04, 2025 12:54 p. m. • 
Por Redacción D10
Clever Ferreira

Clever Ferreira, jugador de Atlético Tucumán.

Foto: Gentileza - Clever Ferreira

En esta etapa de mercado de pases, el nombre de Clever Ferreira suena como posible refuerzo de Libertad. El defensa de 22 años todavía tiene vínculo contractual con Atlético Tucumán.

“Tengo contrato hasta junio del 2026”, indicó el jugador en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Consultado si escuchó algo con relación a una posibilidad de llegar a Libertad, el atleta dijo desconocer los rumores.

Clever Ferreira manifestó que el Atlético Tucumán “no está bien económicamente. Algunos clubes les debe dinero y no sé si me van a comprar o no”.

Libertad, que en el segundo semestre del 2025 tuvo un flojo desempeño después de ganar el Torneo Apertura, actualmente está sin entrenador.

Libertad Atlético Tucumán
Redacción D10
