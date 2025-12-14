14 dic. 2025
Libertad

Libertad se despide del portero Martín Silva

Libertad se despidió oficialmente del portero Martín Silva, multicampeón con el conjunto gumarelo.

Diciembre 14, 2025 09:22 a. m. • 
Por Redacción D10
Martín Silva_40176914.jpg

Fin de ciclo. Martín Silva dejó de ser arquero de Libertad.

Foto: Gentileza

El club Libertad prosigue con el proceso de recambio en su plantilla principal apuntando a lo que será el intenso año 2026, donde tendrá que recuperar el nivel futbolístico que lo caracterizaba en los últimos años.

Ayer, la institución repollera publicó en sus redes sociales la culminación del contrato del experimentado guardameta Martín Silva.

“Gracias por tu experiencia y jerarquía durante esos años que fueron claves en cada título obtenido. ¡Martín, Libertad siempre será tu casa!”, señaló el posteo.

El titular del club, Rubén Di Tore, confirmó a Fútbol a lo grande por radio Monumental 1080 AM que la salida se dio en buenos términos. Silva fue arquero del Guma durante 7 años en los que ganó once torneos.

Libertad Martín Silva Rubén Di Tore
Redacción D10
