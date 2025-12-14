Libertad se despide del portero Martín Silva

El club Libertad prosigue con el proceso de recambio en su plantilla principal apuntando a lo que será el intenso año 2026, donde tendrá que recuperar el nivel futbolístico que lo caracterizaba en los últimos años.

Ayer, la institución repollera publicó en sus redes sociales la culminación del contrato del experimentado guardameta Martín Silva.

“Gracias por tu experiencia y jerarquía durante esos años que fueron claves en cada título obtenido. ¡Martín, Libertad siempre será tu casa!”, señaló el posteo.

El titular del club, Rubén Di Tore, confirmó a Fútbol a lo grande por radio Monumental 1080 AM que la salida se dio en buenos términos. Silva fue arquero del Guma durante 7 años en los que ganó once torneos.