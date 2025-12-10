Libertad no va a “cometer locuras” en el mercado de pases

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, señaló que en este mercado de pases contratarán “sin tirar la casa por la ventana, sin cometer locuras y traer lo que se pueda traer con el presupuesto del club”. En este sentido, Roque Santa Cruz, Óscar Cardozo, Miguel Jacquet, Ángel Cardozo Lucena, son algunos de los nombres que ya no seguirán.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el titular repollero indicó que “el presupuesto ya es alto y no se compadece con la posición que tuvimos en el campeonato”. Estos “son días de trabajo. Estamos trabajando arduamente en la evaluación de lo que tiene el club, los jugadores, las Formativas”.

El cuerpo técnico liderado por Francisco Arce “está trabajando con ellos para ver cuáles son los valores con los que se puede contar. Nosotros estamos viendo con quién renovar contrato y después se verá lo que se necesita”.

Con relación a Teodoro Arce, uno de los que se destacó en General Caballero JLM a pesar del descenso del equipo, respondió que “es muy buen jugador. Hizo un buen campeonato. Hay que ver si encaja dentro del modelo que el Chiqui tiene en mente”.

Por último, de Federico Carrizo, quien ya oficializó que no seguirá en Cerro Porteño, Rubén Di Tore no quiso dar detalles: “Tiene contrato hasta el 31 de diciembre con Cerro. Sé que ya se despidió, pero no me gustaría hablar porque tiene contrato”.

