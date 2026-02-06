06 feb. 2026
Libertad

Ruben Di Tore lamenta la lesión de Hugo Fernández

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, se refirió a la grave lesión de Hugo Fernández y lo que se viene este fin de semana ante Guaraní.

Febrero 06, 2026 01:06 p. m. • 
Por Redacción D10
GD5A9YMXsAAbH_Y.jfif

Rubén Di Tore, presidente de Libertad.

Rubén Di Tore conversó este mediodía en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080AM de lo que es la actualidad del club que preside, Libertad.

El mandamás repollero hizo un análisis de estas primeras fechas. “Estamos empezando el campeonato, veníamos bien hasta el tropezón con Recoleta, algo que no esperabamos”, comenzó diciendo.

Consultado sobre la grave lesión en la rodilla de Hugo Fernández, Di Tore no ocultó su tristeza por lo que le toca atravesar al futbolista. “Era un jugador importante dentro de la estructura de Chiqui. Una pena”, indicó. “Está acompañado por nosotros y sus compañeros. Es consiente de que como futbolista está expuesto a esto”, agregó.

También habló del objetivo que tiene trazado Lbertad. “Queremos sumar la mayor cantidad de puntos antes de que empiece la doble competencia con la Libertadores”, apuntó.

Por último habló del partido de este domingo a las 18:30 en La Huerta ante Guaraní. “Va a ser un lindo partido, hay buenos jugadores y buenos entrenadores en ambos equipos”, concluyó.

Redacción D10
