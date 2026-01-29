29 ene. 2026
Libertad

Francisco Arce: “Era urgente ganar”

Francisco Arce, técnico de Libertad, se refirió al ajustado triunfo ante Ameliano y calificó como necesario la obtención de los tres puntos.

Enero 29, 2026 05:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Chiqui Arce Libertad.jpg

Francisco Arce, entrenador de Libertad.

@CopadePrimera

Libertad venció por 1-0 a Sportivo Ameliano con el solitario gol de Néstor Giménez en juego disputado en La Huerta correspondiente a la fecha 2 del torneo Apertura.

El entrenador repollero Francisco Arce habló en conferencia de prensa luego del compromiso. “El partido fue muy parejo, ellos están saliendo de la forma antigua de jugar. Era urgente ganar porque no queríamos quedar lejos del puntero”, indicó.

Consultado sobre el cambio de Matías Espinoza, quien se retiró lesionado, Arce no dio mayores detalles. “Pidió el cambio, tiene una molestia en el aductor. Veremos si está disponible para Recoleta”, apuntó.

Sobre la inclusión del juvenil de 18 años Rodrigo Acuña, el técnico gumarelo se sinceró. “No es de mi agrado el reglamento. Me gusta hacer las cosas por decisión propia y que no me la impongan. Él dentro de poco va a jugar por rendimiento, pero obviamente ahora está jugando por el reglamento”, respondió.

Por último se refirió a la posible inclusión de Federico Carrizo en el equipo titular. “Él viene de una lesión, lo apuramos un poco para que vaya teniendo minutos en el complemento y lo hizo muy bien ante Cerro y ante Ameliano. La idea es seguir dándole rodaje hasta que yo considere que debe ser titular”, cerró.

Redacción D10
