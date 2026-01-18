18 ene. 2026
Libertad

Muchos goles en La Huerta

El Libertad de Francisco Arce y el Sportivo Trinidense de José Arrúa se midieron en un par de compromisos amistosos en La Huerta.

Enero 18, 2026 10:02 a. m. • 
Por Redacción D10
20260118_100150.jpg

Libertad y Trinidense jugaron un gran amistoso.

El primer duelo culminó empatado 1-1 y la segunda presentación fue goleada gumarela por 4-0 con anotaciones de Jorge Recalde, Hernesto Caballero y un doblete de Pedro Villalba.

Vale recordar que el Guma había jugado anteriormente ante Rubio Ñu y el elenco auriazul de Santísima Trinidad lo había hecho ante Olimpia.

Son partidos para que los entrenadores vayan sacando conclusiones de cara a la competencia oficial que arranca en cinco días.

Precisamente Sportivo Trinidense dará el puntapié inicial del torneo Apertura 2026, midiendo a Recoleta en el Ricardo Gregor este viernes desde las 18:00.

En tanto, el debut del Guma será un día después, el sábado, visitando a Cerro Porteño en La Nueva Olla desde las 20:15.

Libertad Trinidense Amistoso
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Francisco Arce.jfif
Libertad
Arce: Compromiso, pretemporada y Carrizo
Francisco Arce fue presentado hoy y sin perder tiempo ya trabaja en lo que será la temporada 2026.
Diciembre 05, 2025 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
G7aQsKdW4AEmHFV.jpeg
Libertad
Chiqui anunciado en Libertad
Francisco Arce fue confirmado este viernes como nuevo entrenador de Libertad.
Diciembre 05, 2025 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Clever Ferreira
Libertad
Clever Ferreira suena para Libertad
Pensando en la temporada 2026, algunos nombres ya comienzan a sonar en Libertad. Uno de ellos es el del defensor Clever Ferreira que está en el Atlético Tucumán.
Diciembre 04, 2025 12:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Huguito Fernández_63653361.jpg
Libertad
“Desde que llegué me dieron mucha confianza”
Hugo Fernández fue uno de los jugadores más destacados que tuvo Libertad en este último semestre del 2025.
Diciembre 04, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Roque y Tacuara.jfif
Libertad
Así Libertad despidió a Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo
Tanto Roque Santa Cruz como Óscar Cardozo, dejaron de ser jugadores de Libertad. En sus redes sociales, el club anunció la despedida de ambos referentes del fútbol paraguayo.
Diciembre 03, 2025 02:40 p. m.
 · 
Redacción D10
óscar cardozo roque santa cruz.jpg
Libertad
Libertad pasa tijera y alcanza a históricos
Rubén Di Tore confirmó la salida de cinco jugadores del plantel principal de Libertad.
Diciembre 03, 2025 11:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más