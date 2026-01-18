Muchos goles en La Huerta

El primer duelo culminó empatado 1-1 y la segunda presentación fue goleada gumarela por 4-0 con anotaciones de Jorge Recalde, Hernesto Caballero y un doblete de Pedro Villalba.

Vale recordar que el Guma había jugado anteriormente ante Rubio Ñu y el elenco auriazul de Santísima Trinidad lo había hecho ante Olimpia.

Son partidos para que los entrenadores vayan sacando conclusiones de cara a la competencia oficial que arranca en cinco días.

Precisamente Sportivo Trinidense dará el puntapié inicial del torneo Apertura 2026, midiendo a Recoleta en el Ricardo Gregor este viernes desde las 18:00.

En tanto, el debut del Guma será un día después, el sábado, visitando a Cerro Porteño en La Nueva Olla desde las 20:15.