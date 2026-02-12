Otra baja sensible en Libertad

El defensor paraguayo Robert Rojas sufrió una lesión de consideración durante el entrenamiento del equipo gumarelo y se pierde lo que resta del torneo Apertura 2026. Según el informe dado en Fútbol a lo Grande sufrió una fractura de peroné.

El jugador habría intentado interceptar un balón y se le traba el botín, produciendo la lesión en la pierna.

Rojas había sufrido una lesión grave en abril del 2022, cuando tuvo rotura de tibia y peroné en la pierna derecha durante un partido de Copa Libertadores mientras jugaba por River Plate de Argentina. En aquella oportunidad fue operado, pero su retorno se demoró en completarse por algunas complicaciones posteriores.