Hugo Fernández será baja por seis meses

El volante ofensivo Hugo Fernández, quien se retiró lesionado en el último partido ante Recoleta, confirmó lo peor este jueves tras observar los resultados de los estudios realizados en la rodilla derecha.

Los estudios indicaron que Hugo Fernández sufrió una rotura parcial de ligamento y una leve rotura de menisco en la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos seis meses.

Se estima que en los próximos días Hugo Fernández sea sometido a una intervención quirúrgica y posterior a eso que inicie con su proceso de recuperación. Baja sensible para el equipo dirigido por Francisco Arce.