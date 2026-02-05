05 feb. 2026
Libertad

Hugo Fernández será baja por seis meses

Hugo Fernández, futbolista de Libertad, sufrió una grave lesión en la rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas por alrededor de seis meses.

Febrero 05, 2026 04:02 p. m. • 
Por Redacción D10
hugo fernández_64554508.jpg

Hugo Fernández sufrió una dura lesión en la rodilla.

El volante ofensivo Hugo Fernández, quien se retiró lesionado en el último partido ante Recoleta, confirmó lo peor este jueves tras observar los resultados de los estudios realizados en la rodilla derecha.

Los estudios indicaron que Hugo Fernández sufrió una rotura parcial de ligamento y una leve rotura de menisco en la rodilla derecha, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos seis meses.

Se estima que en los próximos días Hugo Fernández sea sometido a una intervención quirúrgica y posterior a eso que inicie con su proceso de recuperación. Baja sensible para el equipo dirigido por Francisco Arce.

Libertad Hugo Fernández Torneo Apertura
Redacción D10
