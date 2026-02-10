10 feb. 2026
Libertad

Libertad: Lesión de Hugo Fernández, chance para los jóvenes

Tras la lesión de Hugo Fernández, el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, indicó que “de momento no” tiene pensando reforzarse y que de alguna manera será una chance para los jugadores de la casa.

Febrero 10, 2026 11:48 a. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

Los jugadores de Libertad salieron con este mensaje para Hugo Fernández.

Foto: Gentileza - Libertad

Hugo Fernández fue operado con éxito, pero se perderá el semestre con Libertad. Ante esto, se le consultó al presidente repollero Rubén Di Tore si se va a contratar algún refuerzo más. “De momento no, no creo ya porque estamos muy encima del cierre del libro de pases”, respondió.

En charla para Fútbol a lo Grande, el titular gumarelo recalcó: “Tenemos muchos jugadores jóvenes que están pidiendo su oportunidad en el club y la idea en este semestre es darles oportunidad a ellos para ver si pueden demostrar que están a la altura de jugar en Primera División y en un club como Libertad”.

Rubén Di Tore subrayó que el propio entrenador Francisco Arce sabía de las condiciones para esta temporada: pelear con los chicos de la casa. “Sé que eso molesta a la hinchada que no traemos jugadores, que no hacemos nada”, dijo.

“La hinchada quiere ganar todos los partidos, pero tenemos también una función de formar jugadores y eso estamos tratando de hacer. Hay que tener un poco de paciencia. Son chicos jóvenes, tienen partidos buenos y otros no tan buenos”, agregó.

El presidente de Libertad expresó que la situación del club “se comparan con otros equipos que trajeron una gran cantidad de jugadores. Nosotros tenemos una visión diferente, tenemos una posibilidad administrativa en este momento que nos permite manejarnos con lo que tenemos y tenemos que sacar provecho de eso”.

“Entendemos lo que el hincha pide, pero muchas veces también es irracional. No podemos salir a comprar jugadores a lo loco y llenarnos de jugadores que después no te sirven”, sentenció. En este mercado de pases Libertad solo fichó a Federico Carrizo.

Libertad Rubén Di Tore
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Francisco Arce
Libertad
Arce: “Hay equipo para poder pelear por el campeonato”
Francisco Arce debutó en el banquillo de Libertad frente a Cerro Porteño y quedó con buenas sensaciones tras el empate. “Hay equipo para poder pelear por el campeonato”, aseveró.
Enero 25, 2026 01:24 p. m.
 · 
Redacción D10
20260118_100150.jpg
Libertad
Muchos goles en La Huerta
El Libertad de Francisco Arce y el Sportivo Trinidense de José Arrúa se midieron en un par de compromisos amistosos en La Huerta.
Enero 18, 2026 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jpg
Libertad
Rubén Di Tore confía en el trabajo del Chiqui Arce
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, habló de la actualidad de su club y reveló que tiene plena confianza en el trabajo de Francisco Arce como entrenador gumarelo.
Enero 06, 2026 12:00 p. m.
 · 
Redacción D10
gfgfg.jpg
Libertad
Libertad: Renovaciones y refuerzos puntuales
Rubén Di Tore, presidente de Libertad, en charla con la 1080 AM, contó novedades de la actualidad gumarela.
Diciembre 16, 2025 01:35 p. m.
Martín Silva_40176914.jpg
Libertad
Libertad se despide del portero Martín Silva
Libertad se despidió oficialmente del portero Martín Silva, multicampeón con el conjunto gumarelo.
Diciembre 14, 2025 09:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Álvaro Campuzano
Libertad
Libertad no va a “cometer locuras” en el mercado de pases
El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, afirmó que el club contratará “sin cometer locuras”. Además admitió que le gusta Teodoro Arce, aunque debe hablar con Francisco Arce.
Diciembre 10, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más