Libertad: Lesión de Hugo Fernández, chance para los jóvenes

Hugo Fernández fue operado con éxito, pero se perderá el semestre con Libertad. Ante esto, se le consultó al presidente repollero Rubén Di Tore si se va a contratar algún refuerzo más. “De momento no, no creo ya porque estamos muy encima del cierre del libro de pases”, respondió.

En charla para Fútbol a lo Grande, el titular gumarelo recalcó: “Tenemos muchos jugadores jóvenes que están pidiendo su oportunidad en el club y la idea en este semestre es darles oportunidad a ellos para ver si pueden demostrar que están a la altura de jugar en Primera División y en un club como Libertad”.

Rubén Di Tore subrayó que el propio entrenador Francisco Arce sabía de las condiciones para esta temporada: pelear con los chicos de la casa. “Sé que eso molesta a la hinchada que no traemos jugadores, que no hacemos nada”, dijo.

“La hinchada quiere ganar todos los partidos, pero tenemos también una función de formar jugadores y eso estamos tratando de hacer. Hay que tener un poco de paciencia. Son chicos jóvenes, tienen partidos buenos y otros no tan buenos”, agregó.

El presidente de Libertad expresó que la situación del club “se comparan con otros equipos que trajeron una gran cantidad de jugadores. Nosotros tenemos una visión diferente, tenemos una posibilidad administrativa en este momento que nos permite manejarnos con lo que tenemos y tenemos que sacar provecho de eso”.

“Entendemos lo que el hincha pide, pero muchas veces también es irracional. No podemos salir a comprar jugadores a lo loco y llenarnos de jugadores que después no te sirven”, sentenció. En este mercado de pases Libertad solo fichó a Federico Carrizo.