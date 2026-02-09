09 feb. 2026
Libertad

Francisco Arce también considera un empate justo

Francisco Arce, entrenador de Libertad, coincidió con Víctor Bernay en que el empate en el clásico moderno terminó siendo un resultado acorde al trámite globla del partido.

Febrero 09, 2026 10:53 a. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce.jpg

Francisco Arce, técnico de Libertad.

@libertad_guma

Francisco Arce, entrenador de Libertad, habló en conferencia de prensa luego del vibrante empate 3-3 que rescató su equipo en La Huerta ante Guaraní en el clásico moderno.

El técnico repollero valoró el carácter de su equipo en el complemento. “En el segundo tiempo salimos a buscar el empate, fue justo el resultado”, comenzó diciendo.

También sacó pecho por los goles de pelota parada ya que se considera un especialista. “En Europa hay equipos que tienen entrenadores específicamente de pelota parada, si Libertad tiene eso sería un abuso ya que su DT es especialista en eso”, detalló.

Por último recalcó que sufrió mucho en este partido ante el Legendario. “Hacía mucho que no sufría tanto en un partido, enfrentamos a un gran rival que sabe a lo que juega”, sentenció.

Libertad suma 5 puntos en el torneo Apertura y la próxima fecha enfrentará a Trinidense el domingo 15 de febrero a las 18:30 en el estadio Martín Torres.

Redacción D10
