El jugador de Boca Juniors que podría llegar a Libertad

Según publican medios argentinos este jueves, Agustín Martegani, volante de 25 años de Boca Juniors, está en el radar de Libertad.

“Desde la dirigencia del equipo paraguayo se comunicaron con el Xeneize para saber si es posible la cesión a préstamo del volante. Boca se mostró a favor de la idea, pero avisó que primero deben lograr un acuerdo con el futbolista”, explicó el portal Planeta Boca Juniors.

El jugador no es tenido en cuenta en la actualidad por el entrenador Claudio Úbeda, algo que facilitaría la operación.

Ante la lesión de Hugo Fernández, el Gumarelo busca un volante para reforzar su plantel y Martegani es el apuntado.

Martegani, nacido en Rojas, Provincia de Buenos Aires, Argentina, un 20 de mayo de 2000, debutó profesionalmente en San Lorenzo de Almagro en el 2019. En la temporada 2023/2024 tuvo un breve paso por el Salernitana de Italia y llegó a Boca a mediados del 2024.