COP Expo apuesta a la capacitación con cursos especializados

Paraguay atraviesa un momento clave en el desarrollo del deporte, con una agenda cargada de eventos internacionales, inversiones en infraestructura y la mirada puesta en los Juegos Panamericanos ASU 2031. En este escenario, la COP Expo 2026 se presenta como una plataforma estratégica no solo para vivir el deporte, sino también para formarse y profesionalizarse dentro de un ecosistema en plena expansión.

“Hoy no hay prácticamente ninguna profesión que no tenga un espacio dentro del deporte. Desde entrenadores, médicos, fisioterapeutas y nutricionistas, hasta gestores, comunicadores, profesionales del marketing, la tecnología o la construcción. El deporte es una industria global y genera oportunidades laborales reales”, explicó Rocío Rivarola, directora deportiva del Comité Olímpico Paraguayo (COP).

Formación para transformar la pasión en profesión

En este contexto, la capacitación se vuelve un eje central. Según Rivarola, la formación continua y la especialización son claves para acompañar el crecimiento del sector.

“Además de los estudios universitarios, es fundamental capacitarse constantemente, ganar experiencia dentro del ecosistema deportivo y conocer cómo se trabaja a nivel internacional. Esa combinación permite volver y generar cambios reales en el país, a través del deporte”.

Con esa visión nace el congreso en el marco de la COP Expo, uno de los pilares de la feria, que ofrecerá cursos, conferencias y espacios de intercambio orientados a la profesionalización del deporte paraguayo.

“Necesitamos capital humano capacitado. El crecimiento que está teniendo el deporte en Paraguay exige personas formadas para sostenerlo en el tiempo y generar procesos realmente sustentables”, señaló Rivarola.

Cursos y contenidos pensados para el presente y el futuro

La propuesta académica del congreso COP Expo aborda seis macrotemas fundamentales: gestión y administración, marketing y comunicación, salud y bienestar, infraestructura, tecnología e innovación, y turismo deportivo. Los cursos están dirigidos a profesionales, estudiantes, exatletas, emprendedores, dirigentes y a todas las personas interesadas en comprender y aprovechar el crecimiento del deporte como industria. “La idea es que los participantes puedan elegir los contenidos según sus intereses, combinar distintas áreas y llevarse herramientas prácticas, información actualizada y una mirada integral del ecosistema deportivo”, explicó Rivarola.

Disertantes confirmados y referentes del ecosistema deportivo

El Congreso COP Expo contará con la participación de referentes paraguayos de amplia trayectoria en el ecosistema deportivo, como Camilo Pérez López Moreira, Larissa Schaerer y Mario Cilentti, junto a figuras históricas del deporte nacional como Víctor Pecci, y atletas destacados como Camila Pirelli y Benjamín Hockin, quienes compartirán su experiencia desde distintas áreas del alto rendimiento y la gestión deportiva.

La programación se completa con la presencia de referentes internacionales, entre ellos Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, y Walter Feldman, ex secretario general de la Confederación Brasileña de Fútbol y actual presidente de Longevidad Expo+Foro, aportando una mirada global sobre liderazgo, gestión y desarrollo del deporte.

La agenda académica se fortalecerá además con la confirmación progresiva de otros especialistas internacionales, reforzando el perfil regional y el estándar de calidad de la propuesta formativa.

Acceso libre y cursos con costo simbólico

La COP Expo 2026 se realizará del 26 al 29 de marzo de 2026 en el Parque Olímpico del Paraguay, ubicado sobre la Autopista Ñu Guasu, en la ciudad de Luque, con acceso libre y gratuito para el público en general, previa gestión de la entrada a través del sitio oficial

La feria invita a atletas aficionados, profesionales, empresas, estudiantes, familias y al público en general a participar de un evento abierto, inclusivo y orientado a la promoción del deporte y la actividad física, con actividades y experiencias para todas las edades, en el horario de 10:00 a 20:00.

En paralelo, los cursos del congreso COP Expo contarán con un costo simbólico, orientado a garantizar una formación de calidad y certificada. Las entradas para los cursos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma https://www.tuti.com.py/COP-EXPO-2026, al igual que los tickets para actividades especiales como la Tirikarrera, paseos y experiencias específicas.

Para más información y novedades del evento, se puede visitar el sitio oficial

o seguir las redes sociales de la feria en Instagram: https://www.instagram.com/cop.expo/.