26 ene. 2026
Libertad

Di Tore: “El técnico hizo los cambios tácticos necesarios”

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, alabó la corrección táctica de Francisco Arce, que le permitió al equipo gumarelo empatar y hasta estar cerca de ganar en La Nueva Olla.

Enero 26, 2026 02:46 p. m. • 
Por Redacción D10
ACT_5733.JPG_65256008.jpeg

Francisco Arce da indicaciones a sus dirigidos.

Foto: Andrés Catalán/Última Hora

El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, admitió que el Azulgrana fue mejor en el primer lapso y que ese dominio se trasladó en poder del Guma en la segunda fracción, debido a las correcciones de Francisco Arce.

“Yo creo que el partido se dividió en dos etapas bien marcadas, un primer tiempo en el que Cerro se hizo cargo del juego, dominó el partido, pero en el segundo nuestro técnico hizo los cambios tácticos necesarios y dio completamente la marcha del partido”, resaltó.

A partir de los ajustes, según el mandamás de Libertad, el equipo “no solamente tuvo el dominio del partido, sino generó las mejores situaciones de gol, que de no ser por la brillante actuación del arquero de Cerro Porteño el resulto hubiera sido diferente”.

PALOS A LA PRENSA. En otro momento, el mandamás criticó a la prensa deportiva que puso en tela de juicio el potencial del conjunto, que hizo poco movimiento en este mercado de pases.

“La prensa no creyó en el trabajo que hicimos, indudablemente porque fuimos muy castigados en ese aspecto. Dijeron que no íbamos a hacer absolutamente nada, de que íbamos a ser la decepción del campeonato. El partido contra Cerro, que es el actual campeón del Clausura, el ganador de la Supercopa, con todas sus estrellas, mostramos que vamos a dar pelea”, ahondó.

También volvió a ratificar la nueva política de la entidad, que dará oportunidad a los jugadores de sus formativas. “Hicimos una apuesta, un trabajo concienzudo en donde desde el primer momento dijimos que íbamos a potenciar nuestro equipo con jugadores de la casa”, refirió.

Por último, Di Tore destacó el único fichaje hasta el momento, el de Federico Carrizo, que justamente dejó Barrio Obrero para ir a Tuyucuá. En pocos minutos en campo, el Pachi ya dejó su aporte para el elenco que dirige Chiqui Arce: Una asistencia.

“Era un jugador que nosotros necesitamos en ese puesto, ya veníamos rastreando desde mediados del año pasado. Es un jugador importante, interesante”, sentenció.

Libertad Francisco Arce Rubén Di Tore
Redacción D10
