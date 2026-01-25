25 ene. 2026
Libertad

Arce: “Hay equipo para poder pelear por el campeonato”

Francisco Arce debutó en el banquillo de Libertad frente a Cerro Porteño y quedó con buenas sensaciones tras el empate. “Hay equipo para poder pelear por el campeonato”, aseveró.

Enero 25, 2026 01:24 p. m. • 
Por Redacción D10
Francisco Arce

Francisco Arce se estrenó como técnico de Libertad con un empate.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Si bien Libertad rescató un punto de su visita a Cerro Porteño, por la primera fecha del Torneo Apertura,de los estuvo más cerca de poder llevarse los tres puntos. Para el entrenador Francisco Arce, quien dirigió su primer juego oficial desde el banquillo repollero, hay material para pensar en grande.

Yo creo que hay plantel y hay equipo para poder pelear por el campeonato”, sostuvo en conferencia de prensa a pesar de que prácticamente el cuadro no se reforzó en este mercado de pases. Solo Federico Carrizo llegó con ese rótulo ya que Amín Molinas volvió tras un préstamo.

El entrenador añadió que desde hace tiempo sienten esa “esa obligación, esa exigencia de hacer que los equipos que dirigimos normalmente se formen chicos, que sea dinámico, que intente jugar bien y tenga una cara bien definida y también de ganar títulos”.

Hemos conseguido hacer eso en los equipos grandes y Libertad es un equipo grande. Es el más ganador creo que en los últimos tiempos y sí, sabemos que tenemos que campeonar y si ya lo podemos hacer en el Apertura, mejor todavía y después potenciar a todos esos chicos que tenemos”, detalló.

Más cerca del triunfo

A su vez, admitió que vio a su equipo más cerca de llevarse los tres puntos. “Sí, creo que controlamos mejor, dominamos, tuvimos chances muy claras. No tengo el conteo exacto pero creo que fueron más de tres o cuatro al menos muy claras y otros tres o cuatro acercamientos donde podíamos haber decidido de diferente manera y no terminamos rematando”, recordó.

“El arquero también estuvo creo que una con Lorenzo Melgarejo, otra salvó con la pierna, no pudimos definir aquella jugada de Iván Ramírez en línea de fondo y que terminó yendo al córner. Yo creo que estuvimos muy bien”, redondeó Francisco Arce.

Libertad Cerro Porteño Francisco Arce
Redacción D10
Más contenido de esta sección
hugo fernández_64554508.jpg
Libertad
Libertad: Revisión y manos a la obra
Diciembre 08, 2025 10:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Francisco Arce.jfif
Libertad
Arce: Compromiso, pretemporada y Carrizo
Francisco Arce fue presentado hoy y sin perder tiempo ya trabaja en lo que será la temporada 2026.
Diciembre 05, 2025 12:57 p. m.
 · 
Redacción D10
G7aQsKdW4AEmHFV.jpeg
Libertad
Chiqui anunciado en Libertad
Francisco Arce fue confirmado este viernes como nuevo entrenador de Libertad.
Diciembre 05, 2025 11:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Clever Ferreira
Libertad
Clever Ferreira suena para Libertad
Pensando en la temporada 2026, algunos nombres ya comienzan a sonar en Libertad. Uno de ellos es el del defensor Clever Ferreira que está en el Atlético Tucumán.
Diciembre 04, 2025 12:54 p. m.
 · 
Redacción D10
Huguito Fernández_63653361.jpg
Libertad
“Desde que llegué me dieron mucha confianza”
Hugo Fernández fue uno de los jugadores más destacados que tuvo Libertad en este último semestre del 2025.
Diciembre 04, 2025 07:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Roque y Tacuara.jfif
Libertad
Así Libertad despidió a Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo
Tanto Roque Santa Cruz como Óscar Cardozo, dejaron de ser jugadores de Libertad. En sus redes sociales, el club anunció la despedida de ambos referentes del fútbol paraguayo.
Diciembre 03, 2025 02:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más