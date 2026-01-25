Arce: “Hay equipo para poder pelear por el campeonato”

Si bien Libertad rescató un punto de su visita a Cerro Porteño, por la primera fecha del Torneo Apertura,de los estuvo más cerca de poder llevarse los tres puntos. Para el entrenador Francisco Arce, quien dirigió su primer juego oficial desde el banquillo repollero, hay material para pensar en grande.

“Yo creo que hay plantel y hay equipo para poder pelear por el campeonato”, sostuvo en conferencia de prensa a pesar de que prácticamente el cuadro no se reforzó en este mercado de pases. Solo Federico Carrizo llegó con ese rótulo ya que Amín Molinas volvió tras un préstamo.

El entrenador añadió que desde hace tiempo sienten esa “esa obligación, esa exigencia de hacer que los equipos que dirigimos normalmente se formen chicos, que sea dinámico, que intente jugar bien y tenga una cara bien definida y también de ganar títulos”.

“Hemos conseguido hacer eso en los equipos grandes y Libertad es un equipo grande. Es el más ganador creo que en los últimos tiempos y sí, sabemos que tenemos que campeonar y si ya lo podemos hacer en el Apertura, mejor todavía y después potenciar a todos esos chicos que tenemos”, detalló.

Más cerca del triunfo

A su vez, admitió que vio a su equipo más cerca de llevarse los tres puntos. “Sí, creo que controlamos mejor, dominamos, tuvimos chances muy claras. No tengo el conteo exacto pero creo que fueron más de tres o cuatro al menos muy claras y otros tres o cuatro acercamientos donde podíamos haber decidido de diferente manera y no terminamos rematando”, recordó.

“El arquero también estuvo creo que una con Lorenzo Melgarejo, otra salvó con la pierna, no pudimos definir aquella jugada de Iván Ramírez en línea de fondo y que terminó yendo al córner. Yo creo que estuvimos muy bien”, redondeó Francisco Arce.