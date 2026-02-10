La grata visita que recibió Hugo Fernández

El lunes, el volante de Libertad, Hugo Fernández, fue intervenido quirúrgicamente tras la rotura parcial del ligamento cruzado y una afectación leve en los meniscos de la rodilla derecha que sufrió.

La operación fue todo un éxito y este día, varios de los que fueron su compañero en Olimpia, pasaron por el sanatorio a saludarlo y llenarle de ánimo para encarar la recuperación.

En su cuenta en Instagram, Derlis González compartió una foto en la que se ve también a Walter González y Mateo Gamarra. “Estamos contigo, hermano”, se lee sobre la imagen publicada.

A partir de ahora, Hugo Fernández tendrá de seis a ocho meses de recuperación por lo que se presume que retornará cuando el Torneo Clausura ya esté en marcha.