10 feb. 2026
Libertad

La grata visita que recibió Hugo Fernández

Hugo Fernández pasó por el quirófano tras la lesión de ligamento que sufrió. Algunos de los que compartieron equipo en Olimpia pasaron a visitarlo.

Febrero 10, 2026 04:43 p. m. • 
Por Redacción D10
Hugo Fernández

Hugo Fernández recibió la visita de Derlis González, Mateo Gamarra y Walter González.

Foto. Gentileza - Derlis González

El lunes, el volante de Libertad, Hugo Fernández, fue intervenido quirúrgicamente tras la rotura parcial del ligamento cruzado y una afectación leve en los meniscos de la rodilla derecha que sufrió.

La operación fue todo un éxito y este día, varios de los que fueron su compañero en Olimpia, pasaron por el sanatorio a saludarlo y llenarle de ánimo para encarar la recuperación.

En su cuenta en Instagram, Derlis González compartió una foto en la que se ve también a Walter González y Mateo Gamarra. “Estamos contigo, hermano”, se lee sobre la imagen publicada.

A partir de ahora, Hugo Fernández tendrá de seis a ocho meses de recuperación por lo que se presume que retornará cuando el Torneo Clausura ya esté en marcha.

Libertad
Redacción D10
