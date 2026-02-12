Alexis Pulpito Duarte podría regresar al fútbol paraguayo

La última información que llega este jueves la publica el periodista Arturo Máximo Rubin y habla de Alexis el Pulpito Duarte y de una posible llegada a Libertad.

El defensor dejará el Santos de Brasil y podría retornar al fútbol paraguayo, más específicamente a Libertad, donde se reencontraría con el entrenador que lo hizo debutar en Primera División en Cerro Porteño, Francisco Chiqui Arce.

Esto surge en medio de rumores que hablan de negociaciones con un equipo de la Major League Soccer y que en caso de no prosperar podría darse su llegada del Pulpito a La Huerta.