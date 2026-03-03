Rubén Di Tore lamenta la lesión de Alexis Duarte

Alexis Duarte se retiró entre lágrimas del que fue su primer partido con la camiseta de Libertad. El presidente del club repollero, Rubén Di Tore, lamentó este hecho que afecta a uno de sus refuerzos.

“Para tener una idea clara tenemos que espera hasta completar todos los estudios de imágenes”, expresó en charla para el programa Fútbol a lo Grande. “Sí, es una lesión importante en la rodilla. Ojalá no sea tan mala y pueda volver rápido”, añadió.

“Todo lo que trabajamos para traerlo y tuvo este traspié. Estamos en una racha negativa en cuestión de lesiones. Hugo Fernández, Robert Rojas y ahora Alexis Duarte: tres refuerzos que trajimos, los tres están con problemas”, sintió. Según las palabras de Andrés Duarte, padre del jugador, se habla de una rotura de ligamento.

Por otra parte, resaltó la victoria de Libertad ante el Sportivo San Lorenzo por 0-7: “Llegaron los goles que estaban esquivos en los últimos partidos (…) Era urgente. Veníamos de una racha mala que no estábamos acostumbrados”.

“Por fin pudimos revertir esto y ojalá sea el inicio de una nueva corriente, de un Libertad diferente, de un Libertad parecido al que siempre jugó”, acotó.

A pesar de estar a 12 unidades del líder Olimpia, Rubén Di Tore apuntó que “es largo todavía el campeonato, todavía puede darnos sorpresas. Ahora empieza la doble competencia. Vamos a ver cómo podemos administrar eso”.