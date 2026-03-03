02 mar. 2026
Libertad le propina una goleada histórica a San Lorenzo

Libertad se reencontró con la victoria y agudizó la crisis de San Lorenzo al propinarle una goleada histórica en el Gunther Vogel.

Libertad goleó a San Lorenzo en el Gunther Vogel.

Libertad volvió a ganar en el Apertura luego de cinco fechas y de qué manera, goleando por 7-0 a un muy inferior equipo de San Lorenzo que se mantiene último en el certamen con solo 1 punto.

El Gumarelo cerró la octava fecha del Apertura goleando por 7-0 a un desdibujado San Lorenzo en el estadio Gunther Vogel.

Los goles del equipo dirigido por Francisco Arce fueron convertidos por Lorenzo Melgarejo en dos oportunidades, Néstor Giménez, Matías Espinoza, Alan Benítez, Federico Carrizo e Iván Franco.

Debutaron en Libertad Alexis Duarte que se retiró lesionado a los 30 minutos, Alan Benítez que fue la figura del encuentro y Matías Rojas que tuvo minutos en la recta final del compromiso.

Libertad pasa a ocupar la décima posición con 8 puntos y San Lorenzo sigue último con solo 1 punto.

La próxima fecha, Libertad recibirá a Luqueño y San Lorenzo visitará al líder Olimpia.

