Chiqui Arce: “Es una situación preocupante”

El estratega gumarelo lamentó la “irregularidad” de su equipo, que había arrancado mal el torneo, luego se repuso y ahora nuevamente está pasando por un momento complicado.

“Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo bien estructurado. Por el segundo tiempo que ellos hicieron y los errores que cometimos, ellos ganaron el partido”, dijo sobre la derrota 2-0 ante Ameliano.

“Hemos perdido muchos partidos por nuestra irregularidad. Es una situación preocupante, necesitamos mostrar otra cara”, agregó.

Libertad volverá a jugar este lunes, desde las 20:30 en La Huerta contra Deportivo Recoleta, en el arranque de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026.