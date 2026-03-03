03 mar. 2026
Libertad

Alexis Duarte, con posible rotura de ligamento

De acuerdo con las palabras del papá de Alexis Duarte, el jugador de Libertad tendría una rotura de ligamento. “A priori es rotura de ligamentos, es lo que dijo el doctor”, sostuvo.

Marzo 03, 2026 10:34 a. m. • 
Por Redacción D10
Alexis Duarte

Alexis Duarte tiene contrato con Libertad hasta junio.

Foto: Gentileza - Libertad

El debut de Alexis Duarte con la casaca de Libertad no fue lo deseado, y no por rendimiento, sino por la lesión que lo quitó del encuentro ante el Sportivo San Lorenzo.

El jugador, que arrancó de titular, se lesionó solo y se retiró entre lágrimas a los 31’. En charla con el programa Urbana al Máximo, Andrés Duarte, su padre, declaró: “A priori es rotura de ligamentos, es lo que dijo el doctor”.

Verle llorar a un hijo es impresionante (…) En la cancha me acerqué a él, quise entrar a abrazarlo”, confesó. Alexis Duarte llegó la semana pasada para sumarse a Libertad y buscar los minutos necesarios para agarrar continuidad pensando en la chance de jugar la Copa del Mundo, pero con este panorama está muy complicado.

