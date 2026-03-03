Alexis Duarte, con posible rotura de ligamento

El debut de Alexis Duarte con la casaca de Libertad no fue lo deseado, y no por rendimiento, sino por la lesión que lo quitó del encuentro ante el Sportivo San Lorenzo.

El jugador, que arrancó de titular, se lesionó solo y se retiró entre lágrimas a los 31’. En charla con el programa Urbana al Máximo, Andrés Duarte, su padre, declaró: “A priori es rotura de ligamentos, es lo que dijo el doctor”.

“Verle llorar a un hijo es impresionante (…) En la cancha me acerqué a él, quise entrar a abrazarlo”, confesó. Alexis Duarte llegó la semana pasada para sumarse a Libertad y buscar los minutos necesarios para agarrar continuidad pensando en la chance de jugar la Copa del Mundo, pero con este panorama está muy complicado.