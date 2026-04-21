22 abr. 2026
Libertad

Francisco Arce renuncia en Libertad

Luego de la goleada sufrida ante Rubio Ñu, Francisco Arce tomó la decisión de renunciar al cargo de entrenador de Libertad.

Abril 21, 2026 07:38 p. m. • 
Por Redacción D10
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Francisco Arce, dejó de ser entrenador de Libertad.

@Libertad_guma

La goleada sufrida ante Rubio Ñu fue la gota que colmó el vaso para Francisco Arce que tomó la decisión de renunciar al cargo de entrenador de Libertad.

Los malos resultados y la falta de respuesta del equipo adelantaron el fin de la era Arce en el conjunto gumarelo.

En conferencia de prensa, Arce manifestó que la decisión ya estaba tomada. “Se lo comuniqué al plantel en el entretiempo. La decisión ya la tenía tomada”, indicó en conferencia de prensa.

Arce indicó que asistió a la conferencia de prensa únicamente porque era obligatorio. “Yo ya no le encuentro la vuelta, es mejor que venga otra gente”, sentenció.

La Comisión Directiva del Club Libertad aceptó la renuncia y se pondrán a trabajar en la búsqueda del nuevo estratega gumarelo.

Francisco Arce Libertad Rubio Ñu
Redacción D10
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