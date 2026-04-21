Francisco Arce renuncia en Libertad

La goleada sufrida ante Rubio Ñu fue la gota que colmó el vaso para Francisco Arce que tomó la decisión de renunciar al cargo de entrenador de Libertad.

Los malos resultados y la falta de respuesta del equipo adelantaron el fin de la era Arce en el conjunto gumarelo.

En conferencia de prensa, Arce manifestó que la decisión ya estaba tomada. “Se lo comuniqué al plantel en el entretiempo. La decisión ya la tenía tomada”, indicó en conferencia de prensa.

Arce indicó que asistió a la conferencia de prensa únicamente porque era obligatorio. “Yo ya no le encuentro la vuelta, es mejor que venga otra gente”, sentenció.

La Comisión Directiva del Club Libertad aceptó la renuncia y se pondrán a trabajar en la búsqueda del nuevo estratega gumarelo.