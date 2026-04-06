06 abr. 2026
Libertad

Francisco Arce: “Estamos en deuda”

Francisco Arce, entrenador de Libertad, manifestó que se encuentra en deuda tras una nueva derrota de su equipo, esta vez ante Guaraní en el clásico moderno.

Abril 06, 2026 11:27 a. m. • 
Por Redacción D10
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Francisco Arce, entrenador de Libertad.

@Libertad_guma

Francisco Arce, entrenador de Libertad, habló en conferencia de prensa luego de la derrota de su equipo ante Guaraní por 1-0 en el clásico moderno disputado en La Arboleda por la fecha 15 del torneo Apertura.

El técnico gumarelo analizó lo que dejó una nueva derrota de su equipo. “Los primeros 15 minutos fuimos superiores, pero no pudimos definir”, fue su breve análisis tras el compromiso.

Haciendo un análisis más profundo, Arce manifestó lo siguiente: “Desde que empezamos andamos equivocándonos. En muchos nos encerramos en un embudo”.

Por último dejó en claro que están en deuda con la gente. “Estamos en deuda totalmente luego de este resultado”, concluyó.

Libertad ocupa el sexto lugar con 20 unidades y la próxima fecha, la decimosexta, enfrentará de local a Sportivo Trinidense en juego marcado para el lunes 12 de abril a las 20:30.

Francisco Arce Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
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