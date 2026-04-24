Anuncian un “Mágico” reemplazo

Libertad atraviesa momentos turbulentos en el ámbito deportivo. Por ello, aseguró a un conocido de la casa para elegirlo como nuevo entrenador principal en lugar del estratega Francisco Chiqui Arce.

Sin mucho tiempo que perder, el Guma presentó a Juan Eduardo Samudio. “Éxitos en esta nueva etapa en casa”, escribió este jueves la cuenta oficial del Repollero.

El Mágico Samudio tendrá en su cuerpo técnico a dos experimentados, como Sergio Aquino y Cristian Riveros, ambos ocuparán el cargo de asistente técnico.

Según las informaciones periodísticas, Samudio manejará el timón del Guma en el Apertura y para el segundo semestre recién contratarán un nuevo entrenador.

Mientras tanto, el equipo albinegro se prepara para enfrentar a Olimpia, el líder del campeonato Apertura.

El juego se disputará en La Huerta mañana sábado, desde las 20:00, con el arbitraje de David Ojeda. Los líneas serán José Cuevas y José Villagra, mientras que en el VAR estará Ulises Mereles.

En la tabla de posiciones, los de Tuyucuá se encuentran en el octavo lugar con 21 puntos. Ha ganado en seis ocasiones, empató tres y cayó en ocho oportunidades.

Recordemos que en el Clausura 2025, el Guma también tuvo el mismo bajón deportivo después de obtener el campeonato en el Apertura 2025.

Agotadas. En cuanto a la venta de las entradas, se puede destacar que los aficionados del Olimpia ya agotaron los boletos para ver jugar al puntero del torneo. Sin embargo, aún quedan disponibles en los sectores para los simpatizantes locales: Preferencia (socios), Platea y Gradería Norte.

Desafío clave

Libertad no puede descuidar el duelo de Libertadores vs. Independiente del Valle, el martes cuando será local.

El encuentro será clave para sus aspiraciones de avanzar de fase. El Guma forma parte del Grupo H y llegará a este lance sin puntos. Recordemos que perdió sus dos primeras presentaciones, en Venezuela ante Universidad Central (3-1) y con Rosario Central (0-1), de local.

CIFRA. 119 goles marcó Juan Samudio jugando en Libertad en la Primera. Es el segundo goleador histórico del club.