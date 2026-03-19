19 mar. 2026
Libertad

Chiqui Arce cumplió 500 partidos y ya ganó 4 al hilo con el Guma

Francisco Arce se mostró sorprendido por la dedicatoria de los 500 partidos como entrenador en nuestro país y a su vez analizó el buen momento que atravieza Libertad después de un pésimo arranque de temporada.

Marzo 19, 2026 05:57 p. m. • 
Por Redacción D10
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Francisco Arce recibió un obsequio por los 500 partidos dirigidos en la máxima categoría.

Gentileza club Libertad

Libertad actualmente bajo la conducción técnica de Francisco “Chiqui” Arce ha logrado su cuarta victoria seguida en el campeonato y escaló en la tabla de posiciones, en coincidencia con este buen momento también el club recordó con un obsequio los 500 partidos oficiales del DT en la Primera División.

El Gumarelo por la fecha 11 del Apertura 2026 superó por 2-1 a Nacional y se metió en la pelea del torneo. Actualmente se encuentra en el cuarto lugar con 17 puntos, por detrás de Nacional 19, Cero Porteño 20 y Olimpia con 27.

Arce recibió el reconocimiento (cuadro con su fotografía) antes del juego ante la Academia y estuvo acompañado por su familia en el gramado de La Huerta. “Realmente fue muy grato el saludo por los 500 partidos en Primera División, ya han pasado 18 años. Actualmente estamos en un club donde también queremos lograr cosas importantes y a propósito estamos pasando por un buen momento por esta racha de cuatro partidos”, señaló Chiqui.

Chiqui, actualmente con 54 años, ha logrado una trayectoria con altísimo porcentaje en el fútbol paraguayo donde dirigió a Rubio Ñu, Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní, General Díaz y Nacional. Se consagró campeón con los dos grandes de nuestro balompié (El Ciclón y el Decano). También dirigió a la Selección Paraguaya en dos ciclos y además una corta estadía en Arabia Saudita en el Ohod Club (10 partidos).

Arce también fue abordado sobre el momento que experimentan sus dirigidos por las sucesivas victorias y la casi nula cantidad de goles recibidos en las últimas cuatro fechas. “Hemos tomado decisiones tácticas que nos están favoreciendo. Además de victorias estábamos con el arco en blanco en esos partidos, pero ante Nacional nos desconcentramos un poco y al final pasamos momentos de zozobras”, finalizó.

En la próxima jornada del Apertura 2026, Libertad recibirá a Cerro Porteño este sábado en La Nueva Olla desde las 20:30.

Libertad Nacional Francisco Arce
Redacción D10
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