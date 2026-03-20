19 mar. 2026
Libertad

Libertad cayó en el Grupo H de la Libertadores

Durante la noche de este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Libertad conforma el Grupo H.

Marzo 19, 2026 09:25 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

Tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que se celebró en Luque, Libertad quedó encasillado en el Grupo H del certamen continental.

El Gumarelo comparte esta ronda con Independiente del Valle de Ecuador, Rosario Central de Argentina y Universidad Central de Venezuela. Con la confirmación de los grupos, al elenco paraguayo le tocará viajes largos.

Libertad, que se está recuperando en el Torneo Apertura con cuatro victorias seguidas, después de un comienzo complicado entre malos resultados y lesiones importantes de sus jugadores, buscará dar la nota guiados por el entrenador Francisco Arce.

Copa Libertadores Libertad
Redacción D10
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