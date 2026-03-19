Di Tore valora el repunte del Guma

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, conversó con Fútbol a lo Grande y se refirió al momento que tiene el equipo que lleva una racha de cuatro partidos con triunfos. El dirigente destacó el repunte y el nivel de algunos jugadores.

“La verdad que se están dando los resultados , cosa que no lo teníamos al comienzo del campeonato. Ahora por fin se está dando, estamos repuntando no solamente en el puntaje, sino en el rendimiento del equipo”, afirmó Di Tore en la 1080 AM.

“Se debe a que los jugadores van entendiendo bien el proyecto y planteo que hace el cuerpo técnico y también el cuerpo técnico ve los jugadores que tiene y que provecho le puede ir sacando a cada uno. Después el juego colectivo aparece y van ganando confianza”, agregó.

Luego, el presidente de la institución, mencionó sobre el nivel que vienen trayendo algunos futbolistas como es el caso de Lorenzo Melgarejo que es el goleador del campeonato y espera que pueda seguir con ese ritmo y ser una opción para el técnico de la Albirroja, Gustavo Alfaro.

Otro destacado fue Alan Benítez, llamado a la Selección para los juegos ante Grecia y Marruecos, y comentó que el jugador venía con ritmo de competencia y en la posición de volante, donde lo usa Francisco Arce, puede rendir con su velocidad y su buena salida.