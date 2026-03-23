Arce apunta a los errores defensivos

“Creo que no es fácil de resumir. Para nosotros en la parte técnica hemos jugado uno de nuestros mejores partidos en el torneo de manera colectiva. Pero no así en cuanto a las jugadas individuales. En síntesis, perdimos tres puntos que ya parecían nuestros”, manifestó en conferencia de prensa.

El Chiqui apuntó, además, que “en varios tramos del encuentro fuimos dominadores, tuvimos el control del partido, pero cometimos errores y nos costó el partido”. El próximo rival del Albinegro será Ameliano.