23 mar. 2026
Libertad

Arce apunta a los errores defensivos

Francisco Chiqui Arce, entrenador de Libertad, sostuvo que su equipo fue superior al Ciclón, pero los errores en la zona defensiva fueron determinantes para perder los tres puntos en disputa.

Marzo 23, 2026 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
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Racha. Arce cayó 3-2 vs. Cerro, después de 4 triunfos al hilo.

“Creo que no es fácil de resumir. Para nosotros en la parte técnica hemos jugado uno de nuestros mejores partidos en el torneo de manera colectiva. Pero no así en cuanto a las jugadas individuales. En síntesis, perdimos tres puntos que ya parecían nuestros”, manifestó en conferencia de prensa.

El Chiqui apuntó, además, que “en varios tramos del encuentro fuimos dominadores, tuvimos el control del partido, pero cometimos errores y nos costó el partido”. El próximo rival del Albinegro será Ameliano.

Francisco Arce Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
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