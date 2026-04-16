Óscar Cardozo: “El fútbol me dio todo”

Y un día, uno de los máximos artilleros que ofreció el balompié paraguayo le puso fin a su exitosa carrera deportiva. A través de sus cuentas en redes sociales, Óscar Cardozo oficialmente anunció su retirada como jugador de fútbol.

Este jueves, en charla para el programa Fútbol a lo Grande, el zurdo hizo un repaso breve por su grandiosa vida futbolística y aseveró: “El fútbol me dio todo y ahora estamos disfrutando con la familia del sacrificio de casi 24 años de trayectoria”.

La chacra o las canchas

Óscar Cardozo comentó que cuando jugaba en el 24 de Junio le llegó una propuesta del 3 de Febrero. El club aceptó pero falta la decisión de la familia. Su papá dejó la elección en manos del joven Tacuara: “Si quiere jugar se irá con ustedes, si no, se va a quedar a trabajar en la chacra”.

“Me preguntaron a mí y le dije que quiero jugar al fútbol. Le miré a papá y le dije eso”, sostuvo el chico de entonces 14 años.

Indicó que en su casa no había televisores y cuando llegó a Ciudad del Este, acogido por la familia Araujo, “ya tuve la oportunidad de ver futbol brasileño, futbol argentino, fútbol español (…) Dije que algún día iba a jugar a estadio lleno y que iba a ser futbolista. Se me cumplió y dije también que quería jugar en la Selección y quería llegar a Europa”.

Camino hacia Europa

Del 3 de Febrero pasó a Nacional en 2004 y ahí se codeó con goleadores como Mauro Caballero. “Llegué a Nacional, junto con Roberto Gamarra y ahí empezamos a entrenar y empezamos a sufrir como jugador: algunas veces ganás, a veces perder, a veces te falta para el combustible, para la comida. Sufrís un poco y sufriendo se aprende”, señaló.

“Uno aprende y eso te hace pensar en querer mejorar, saber tirar, saber definir, saber pivotear y le preguntaba a los más experimentados. Mauro Caballero estaba conmigo. Uno escucha y trata de hacer eso”, valoró.

A mediados del 2006, Newell’s Old Boys se interesó en él y Óscar Cardozo no dudó. Karin Salomón lo llevó a Argentina en auto y mientras pasaba los controles Tacuara aseguró: “Ahora salimos de Paraguay y después de 10 años voy a volver. Y así pasó. Yo ya tenía en mi mente salir de Paraguay y jugar 10 años fuera del país”.

Idolatrado en Portugal y Turquía

Un año después el Benfica de Portugal puso sus ojos sobre el delantero. “El paso de mi vida”, calificó esta etapa en donde se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club.

Tras siete temporadas, se fue al Trabzonspor donde supo lo que era como jugador. “Ahí me sentí idolatrado, al llegar a Turquía. Yo no dimensionaba la forma de cómo me quería la gente”, expresó.

“¿Quién me va a conocer en Turquía?”, se preguntó. “Llegué, nos bajamos del avión privado y de la puerta me alzaron en andas. Me llevaron hasta afuera (…) Había una gran cantidad de personas que me estaban esperando y dimensione lo que movía mi persona”, soltó.

La Albirroja y su no llegada a Cerro Porteño

“Yo quería llegar a Europa y quería jugar en la Selección”, acotó. “La Selección me dejó muchas cosas. Es un orgullo enorme poder vestir, representar a Paraguay”, valoró Óscar Cardozo, quien anotó el último penal de la serie frente a Japón en la Copa del Mundo 2010 y que significó el histórico paso de la Albirroja a los cuartos de final.

“Te deja en el aire poder cantar y saber que si estás jugando de visitante todo Paraguay te está mirando”, manifestó.

Óscar Cardozo quiso ponerle fin a su carrera en el club de sus amores: Cerro Porteño. No obstante, no encontró respuesta y fichó por Libertad, club que demostró interés y resolvió rápido.

“En el 2017 vine para jugar en Cerro (…) Vine para tratar de incorporarme en Cerro y no se pudo”, lamentó. Confesó que al día siguiente de volver de Europa, se reunió con el entonces presidente azulgrana Juan José Zapag quien le dijo que le enviaría una propuesta que jamás llegó: “No me paso ninguna oferta”.

Hasta que un día se fue a ver un juego de Libertad, en la previa declaró que no tenía: “Dije que no tenía nada y que no sabía qué iba a hacer, si me iba a otro lado porque en Argentina me quería un club grande”.

Al volver a su casa recibió la llamada de Horacio Cartes, presidente del club: “Al día siguiente me fui junto a él y firmé”. En el Guma se cansó de anotar y su ultima temporada fue la del 2025.

Por último, acerca del club argentino que lo quiso llevar, confesó que fue River Plate, pero se quedó en Paraguay “por la familia”.