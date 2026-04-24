Chiqui habla de su salida de Libertad

El entrenador Francisco Arce conversó este viernes con Fútbol a lo Grande y contó todo lo que giró en torno a su salida. El DT reconoció que el rendimiento no estuvo a la altura e incluso que todo conspiró para que la campaña sea discreta.

“Intuitivamente o por experiencia te das cuenta, cuando ya no es ahí. Después (tras salir) llega una calma por estar en paz, por haber hecho lo suficiente, porque trabajamos mucho y bien y no conseguimos ir, embarcar”, comenzó diciendo.

“Tuvimos partidos buenos, nos equivocamos mucho, cuando parecía que nos iba a salir todo, se nos lesionan todos. Muchas situaciones que colaboraron negativamente para que eso sea así”, agregó.

PREOCUPACIÓN. Arce reconoció que la situación en el Guma era insostenible y que pensó que dar un paso al costado iba a servir para dar vuelta la historia y que los jugadores puedan levantar su nivel.

“Estaba preocupado por ellos, porque sufrían mucho por los distintos motivos y seguramente porque no le encontrábamos la vuelta desde lo técnico y táctico. En ese sentido la cancha no miente, el rendimiento no fue acorde a la calidad del plantel que tenemos”, reconoció.

Cerró la charla con la esperanza de volver a trabajar en la brevedad, aunque advirtió que los tiempos pueden llegar a ser distintos.

