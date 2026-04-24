24 abr. 2026
Libertad

Chiqui habla de su salida de Libertad

Francisco Arce analizó lo que fue la salida del Guma y apuntó que todo conspiró para la mala campaña.

Abril 24, 2026 12:33 p. m. • 
Por Redacción D10
francisco arce.jpg

Francisco Arce, entrenador paraguayo.

El entrenador Francisco Arce conversó este viernes con Fútbol a lo Grande y contó todo lo que giró en torno a su salida. El DT reconoció que el rendimiento no estuvo a la altura e incluso que todo conspiró para que la campaña sea discreta.

“Intuitivamente o por experiencia te das cuenta, cuando ya no es ahí. Después (tras salir) llega una calma por estar en paz, por haber hecho lo suficiente, porque trabajamos mucho y bien y no conseguimos ir, embarcar”, comenzó diciendo.

“Tuvimos partidos buenos, nos equivocamos mucho, cuando parecía que nos iba a salir todo, se nos lesionan todos. Muchas situaciones que colaboraron negativamente para que eso sea así”, agregó.

PREOCUPACIÓN. Arce reconoció que la situación en el Guma era insostenible y que pensó que dar un paso al costado iba a servir para dar vuelta la historia y que los jugadores puedan levantar su nivel.

“Estaba preocupado por ellos, porque sufrían mucho por los distintos motivos y seguramente porque no le encontrábamos la vuelta desde lo técnico y táctico. En ese sentido la cancha no miente, el rendimiento no fue acorde a la calidad del plantel que tenemos”, reconoció.

Cerró la charla con la esperanza de volver a trabajar en la brevedad, aunque advirtió que los tiempos pueden llegar a ser distintos.  

Francisco Arce Libertad Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aarce.jpg
Libertad
Chiqui Arce: “Es una situación preocupante”
Francisco Arce, técnico de Libertad, lamentó una nueva caída de su equipo, la segunda de forma consecutiva.
Marzo 28, 2026 05:21 p. m.
Chiqui Arce_66409230.jpg
Libertad
Arce apunta a los errores defensivos
Francisco Chiqui Arce, entrenador de Libertad, sostuvo que su equipo fue superior al Ciclón, pero los errores en la zona defensiva fueron determinantes para perder los tres puntos en disputa.
Marzo 23, 2026 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Libertad
Libertad cayó en el Grupo H de la Libertadores
Durante la noche de este jueves se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores y Libertad conforma el Grupo H.
Marzo 19, 2026 09:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad.jfif
Libertad
Chiqui Arce cumplió 500 partidos y ya ganó 4 al hilo con el Guma
Francisco Arce se mostró sorprendido por la dedicatoria de los 500 partidos como entrenador en nuestro país y a su vez analizó el buen momento que atravieza Libertad después de un pésimo arranque de temporada.
Marzo 19, 2026 05:57 p. m.
 · 
Redacción D10
HDvYuJxWMAAnFCO.jpeg
Libertad
Di Tore valora el repunte del Guma
El presidente de Libertad, Rubén Di Tore, se mostró satisfecho con el repunte que tiene el equipo en el campeonato.
Marzo 19, 2026 01:20 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad
Libertad
“Aguantar los momentos difíciles”, la clave de Libertad
Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, había que “aguantar los momentos difíciles”. El equipo repuntó con tres victorias seguidas después de un inicio complicado.
Marzo 14, 2026 01:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más