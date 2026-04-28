27 abr. 2026
Tenis

Dani Vallejo, contento y orgulloso: “Es un aprendizaje”

El paraguayo Daniel Vallejo dio sus sensaciones tras su histórica participación en el Masters 1.000 de Madrid.

Abril 27, 2026 09:38 p. m.
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Daniel Vallejo, tenista paraguayo.

Foto: Gentileza.

El italiano Flavio Cobolli, número 13 del ‘ranking’ ATP, se deshizo este lunes del paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en dos sets, por 6-3 y 6-2, en los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Madrid, en una hora y trece minutos.

Dos días después de dar la campanada y dejar fuera de la competición al estadounidense Learner Tien, decimoséptimo favorito y vigésimo primer jugador del mundo, Vallejo dijo adiós al sueño que estaba viviendo en Madrid.

En este torneo, el jugador de Asunción, de 21 años, procedente de la fase previa, ha hecho historia para su país al ser el primer tenista guaraní en catorce años, y el segundo en el tenis paraguayo, en ganar al menos un partido de este rango.

Pese a la derrota y la eliminación en dieciseisavos, Vallejo sale reforzado de este torneo y sigue los pasos del legendario Ramón Delgado, instalado ya entre los cien mejores del mundo.

Tras el partido, Vallejo utilizó sus redes sociales para dejar un mensaje. Agradeció el apoyo del público paraguayo y dijo estar “orgulloso y contento” por el torneo que realizó.

“Para mí jugar contra estos jugadores solo es aprendizaje en esta larga carrera a la que apunto”, dijo.

El paraguayo, 96 del ‘ranking’ ATP, está viviendo una temporada de ensueño con dos títulos Challenger y triunfos en torneos ATP en Santiago y Houston antes de aterrizar en Madrid.

Daniel Vallejo Madrid Paraguay
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