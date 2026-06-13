Roque Santa Cruz: “No se puede jugar con esa pasividad”

Roque Santa Cruz, quien fuera delantero de la Selección Paraguaya en tres Copas del Mundo, opinó acerca de la dura caída que recibió la Albirroja en su estreno mundialista el viernes, frente a Estados Unidos.

“En esta instancia del Mundial no se puede jugar con esa pasividad. Creo que regalamos demasiados periodos del partido y al final lo pagamos muy caro”, indicó el máximo goleador histórico del combinado guaraní.

Roque Santa Cruz, que está trabajando para un medio internacional durante la Copa del Mundo, en su versión de comentarista mencionó: “He sufrido un montón. Es una derrota que no la esperábamos. Todo el pueblo paraguayo debe estar pasándolo mal”.

“El planteamiento de entrada fue esperar, pero después de haber recibido el gol nos quedamos sin plan B. Estuvimos en una fase como esperando que pase el partido y en esa fase concedimos los tres goles que nos dejaron con una remontada muy difícil”, dijo.

La Selección Paraguaya cayó estrepitosamente por 4-1 ante Estados Unidos mostrando una imagen muy distinta a las que nos acostumbró durante las Eliminatorias Sudamericanas.