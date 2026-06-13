13 jun. 2026
Selección Paraguaya

Roque Santa Cruz: “No se puede jugar con esa pasividad”

El exjugador de la Selección Paraguaya, Roque Santa Cruz, se refirió a la derrota que sufrió la la Albirroja dentro de su faceta de comentarista: “No se puede jugar con esa pasividad”.

Junio 13, 2026 05:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Roque Santa Cruz

Roque Santa Cruz (d), durante el juego de Paraguay.

Foto: Gentileza - Jozy Altidore

Roque Santa Cruz, quien fuera delantero de la Selección Paraguaya en tres Copas del Mundo, opinó acerca de la dura caída que recibió la Albirroja en su estreno mundialista el viernes, frente a Estados Unidos.

En esta instancia del Mundial no se puede jugar con esa pasividad. Creo que regalamos demasiados periodos del partido y al final lo pagamos muy caro”, indicó el máximo goleador histórico del combinado guaraní.

Roque Santa Cruz, que está trabajando para un medio internacional durante la Copa del Mundo, en su versión de comentarista mencionó: “He sufrido un montón. Es una derrota que no la esperábamos. Todo el pueblo paraguayo debe estar pasándolo mal”.

El planteamiento de entrada fue esperar, pero después de haber recibido el gol nos quedamos sin plan B. Estuvimos en una fase como esperando que pase el partido y en esa fase concedimos los tres goles que nos dejaron con una remontada muy difícil”, dijo.

La Selección Paraguaya cayó estrepitosamente por 4-1 ante Estados Unidos mostrando una imagen muy distinta a las que nos acostumbró durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Selección Paraguaya Mundial FIFA 2026 Albirroja Paraguay Roque Santa Cruz Estados Unidos
Redacción D10
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