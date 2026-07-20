20 jul 2026
Selección Paraguaya

Gran salto de la Albirroja en el ranking FIFA

Tras el gran desempeño en el Mundial 2026, Paraguay subió 7 puestos en el ranking FIFA.

Julio 20, 2026 05:46 p. m.
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Destacada actuación de Paraguay en la Copa del Mundo.

El gran Mundial 2026 que completó la Selección Paraguaya también tuvo su premio fuera de la cancha. La Albirroja escaló siete posiciones en la última actualización del ranking FIFA y ahora ocupa el puesto 34 del mundo, una muestra del crecimiento que evidenció durante la cita ecuménica disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro fue una de las selecciones que más progresó en el certamen. Tras superar la fase de grupos y eliminar a Alemania en una histórica definición por penales en los octavos de final, Paraguay se despidió con una ajustada derrota por 1-0 frente a Francia, dejando una imagen muy positiva y consolidando un proyecto que ilusiona de cara a lo que viene.

El ascenso en la clasificación refleja el buen momento de la Albirroja, que volvió a instalarse entre las selecciones de mejor rendimiento del continente y recuperó protagonismo en el escenario internacional.

Además del reconocimiento deportivo, la destacada campaña mundialista impulsó la cotización de varios futbolistas paraguayos, que ahora son seguidos de cerca por clubes de las principales ligas europeas, como por ejemplo el arquero Orlando Gill y el volante Matías Galarza.

Albirroja Mundial FIFA 2026 Ranking FIFA
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