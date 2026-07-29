29 jul 2026
Selección Paraguaya

A un mes de la histórica jornada en Boston

VIDEO. Aún siguen los ecos de lo que fue aquel 29 de junio en Boston, una jornada para la historia marcada en el Mundial 2026.

Julio 29, 2026 09:09 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Una de las hermosas postales que dejó la jornada deportiva.

Foto: AFP

El gol de Julio Enciso, los penales tapados por Orlando Gill y el tanto de José Canale para una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, todo eso se vivió hace un mes en un partido bañado de historia y disputado en el estadio de Boston.

El partido tuvo a un Paraguay defendiendo a muerte cada metro de terreno. Luego, a los 41' una gran jugada por el costado derecho llega con un centro al área que Julio Enciso conecta de cabeza y sorprende al golero Manuel Neuer. En el complemento, la resistencia paraguaya cedió y las cosas primero debieron ir al alargue y luego a los penales en donde el éxito quedó de nuestro lado.

La Albirroja conseguía sacar del campeonato a un equipo ultra poderoso como Alemania, que perdía una definición de este tipo por primera vez en su historia, y se anotaba por segunda vez para disputar un quinto partido mundialista.

Reviví lo que dejó esa jornada histórica, el resumen del partido y aquella definición por penales que será recordada por diferentes generaciones.

Selección Paraguaya Fútbol Internacional Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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