A un mes de la histórica jornada en Boston

El gol de Julio Enciso, los penales tapados por Orlando Gill y el tanto de José Canale para una histórica clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, todo eso se vivió hace un mes en un partido bañado de historia y disputado en el estadio de Boston.

El partido tuvo a un Paraguay defendiendo a muerte cada metro de terreno. Luego, a los 41' una gran jugada por el costado derecho llega con un centro al área que Julio Enciso conecta de cabeza y sorprende al golero Manuel Neuer. En el complemento, la resistencia paraguaya cedió y las cosas primero debieron ir al alargue y luego a los penales en donde el éxito quedó de nuestro lado.

La Albirroja conseguía sacar del campeonato a un equipo ultra poderoso como Alemania, que perdía una definición de este tipo por primera vez en su historia, y se anotaba por segunda vez para disputar un quinto partido mundialista.

Reviví lo que dejó esa jornada histórica, el resumen del partido y aquella definición por penales que será recordada por diferentes generaciones.