Orlando Gill, el arquero con más atajadas del Mundial 2026

Según datos oficiales del portal de la FIFA, el guardameta guaraní Orlando Gill fue el portero con mayor cantidad de atajadas en todo el certamen, alcanzando un total de 28 intervenciones a lo largo de los cinco partidos que disputó con la Albirroja.

Gill encabezó la estadística por encima de otros destacados arqueros del torneo. En el segundo lugar quedó Eloy Room, de Curazao, con 21 tapadas, mientras que el suizo Gregor Kobel completó el podio con 20 paradas.

El rendimiento del arquero paraguayo fue clave para sostener al equipo en varios pasajes del Mundial, demostrando seguridad, reflejos y liderazgo en momentos determinantes.

Sin dudas, una actuación que lo posiciona entre los mejores en su puesto a nivel mundial y con ofertas de poderosos clubes del viejo continente para seguir creciendo en su carrera futbolística.