La Albirroja apunta a cuadrangular en Fecha FIFA de noviembre

La Selección Paraguaya de Fútbol apunta a disputar una serie de juegos amistosos en la Fecha FIFA del mes de noviembre, que se jugaría entre el 7 y el 19 de noviembre, dio a conocer este jueves el diario As de España.

El equipo paraguayo podría disputar un cuadrangular internacional en Singapur, chocando además con Brasil, Japón y el anfitrión, especificó el citado medio de comunicación.

La Albirroja en la temporada disputó el Mundial de Norteamérica 2026, en el que quedó eliminado en octavos de final, tras ceder frente a Francia por 1-0, habiendo antes dejado en el camino a Alemania por penales por 4-3, lo que le permitió trepar en el ranking de la FIFA, ocupando actualmente el puesto 34 de la clasificación.

Sin embargo, la prioridad para la Asociación Paraguaya de Fútbol es confirmar la continuidad o no del seleccionador Gustavo Alfaro. Según las últimas informaciones, las conversaciones están muy avanzadas y el acuerdo entre las partes sería inminente.

El martes se habría dado la reunión telemática entre el entrenador con el presidente de la APF, Robert Harrison, y el director deportivo, Justo Villar. En la misma se dejaron las bases de la renovación a la que solo le faltarían detalles para formalizar hasta el Mundial 2026.