Díaz de Vivar: “Paraguay vuelve a entrar en el ruido”

El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Javier Díaz de Vivar, destacó todo lo que dejó la participación de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026 y aseguró que el equipo paraguayo recuperó protagonismo a nivel internacional tras su destacada actuación en la Copa del Mundo de Norteamérica.

En conversación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el dirigente señaló que el rendimiento de Paraguay generó un cambio en la mirada de las demás selecciones. “Hay muchas selecciones que nos van a ver de otra manera, vuelve a entrar en el ruido y en los comentarios lo que pueda hacer Paraguay”, expresó.

Díaz de Vivar resaltó la recuperación de la identidad futbolística del combinado nacional dirigido por Gustavo Alfaro. “Se recuperó la identidad, la mística, la forma de jugar, eso hace que muchas selecciones seguramente quieran jugar contra Paraguay en los amistosos que se vendrán”, manifestó.

Además, valoró el ascenso en el ranking FIFA, donde Paraguay escaló siete posiciones y actualmente ocupa el puesto 34. “Este Mundial nos permitió seguir escalando posiciones en el ranking FIFA. A partir de esta participación, vamos a seguir escalando y posicionando a Paraguay en un lugar ideal del ranking FIFA”, afirmó.

Pensando en el futuro inmediato, el vicepresidente de la APF adelantó que la próxima fecha FIFA, que será a finales de septiembre y comienzo de octubre, será una oportunidad importante para seguir consolidando el proceso. “Tendremos una fecha FIFA ampliada donde se pueden jugar hasta cuatro partidos. Lo ideal sería disputar tres partidos, podrían ser cuatro, pero lo básico son tres encuentros”, explicó.

Díaz de Vivar agregó que la intención es que esos compromisos internacionales se disputen fuera del país. “Lo más probable es que estos juegos sean en el exterior”, comentó, en una etapa donde la Albirroja buscará mantener el nivel mostrado en la Copa del Mundo y seguir recuperando su lugar entre las selecciones más competitivas.