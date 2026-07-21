21 jul 2026
Selección Paraguaya

Díaz de Vivar: “Paraguay vuelve a entrar en el ruido”

Javier Díaz de Vivar, presidente de la APF, aseguró que, tras el gran desempeño en el Mundial 2026, muchas selecciones del mundo van a “mirar de otra forma” a la Albirroja.

Julio 21, 2026 12:02 p. m.
ffestejo.jpg

Paraguay tuvo un buen desempeño en la Copa del Mundo 2026.

Foto: APF.

El vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Javier Díaz de Vivar, destacó todo lo que dejó la participación de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026 y aseguró que el equipo paraguayo recuperó protagonismo a nivel internacional tras su destacada actuación en la Copa del Mundo de Norteamérica.

En conversación con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, el dirigente señaló que el rendimiento de Paraguay generó un cambio en la mirada de las demás selecciones. “Hay muchas selecciones que nos van a ver de otra manera, vuelve a entrar en el ruido y en los comentarios lo que pueda hacer Paraguay”, expresó.

Díaz de Vivar resaltó la recuperación de la identidad futbolística del combinado nacional dirigido por Gustavo Alfaro. “Se recuperó la identidad, la mística, la forma de jugar, eso hace que muchas selecciones seguramente quieran jugar contra Paraguay en los amistosos que se vendrán”, manifestó.

Además, valoró el ascenso en el ranking FIFA, donde Paraguay escaló siete posiciones y actualmente ocupa el puesto 34. “Este Mundial nos permitió seguir escalando posiciones en el ranking FIFA. A partir de esta participación, vamos a seguir escalando y posicionando a Paraguay en un lugar ideal del ranking FIFA”, afirmó.

Pensando en el futuro inmediato, el vicepresidente de la APF adelantó que la próxima fecha FIFA, que será a finales de septiembre y comienzo de octubre, será una oportunidad importante para seguir consolidando el proceso. “Tendremos una fecha FIFA ampliada donde se pueden jugar hasta cuatro partidos. Lo ideal sería disputar tres partidos, podrían ser cuatro, pero lo básico son tres encuentros”, explicó.

Díaz de Vivar agregó que la intención es que esos compromisos internacionales se disputen fuera del país. “Lo más probable es que estos juegos sean en el exterior”, comentó, en una etapa donde la Albirroja buscará mantener el nivel mostrado en la Copa del Mundo y seguir recuperando su lugar entre las selecciones más competitivas.

Javier Díaz de Vivar Albirroja Paraguay
Más contenido de esta sección
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA
Selección Paraguaya
Gabriel Ávalos, con sensaciones increíbles
Gabriel Ávalos, atacante de la Selección Paraguaya, realizó un balance de otra histórica participación de la Albirroja en la Copa del Mundo.
Julio 9, 2026 08:50 p. m.
 · 
Redacción D10
HMbMafZXAAAY_kH.jpg
Selección Paraguaya
Robert Harrison: “La decisión la tiene Alfaro”
Robert Harrison hizo un análisis de lo que dejó el regreso de Paraguay a una Copa del Mundo y confirmó que desea la continuidad de Gustavo Alfaro al frente de la Albirroja. Sin embargo, aclaró que la decisión final sobre su permanencia dependerá exclusivamente del entrenador argentino.
Julio 8, 2026 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Alexandro Maidana
Selección Paraguaya
“No fuimos al Mundial solo para competir; fuimos para hacer historia”
Con apenas 20 años, el futbolista oriundo de Atyrá atraviesa el mejor momento de su carrera. Tras disputar el Mundial con la Selección Paraguaya y dar el salto al fútbol argentino, Alexandro Maidana regresó a su ciudad natal, donde recordó sus inicios, habló de su familia y compartió el sueño que aún persigue.
Julio 7, 2026 04:12 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PAR
Selección Paraguaya
Harrison a Alfaro: “Preparate para el segundo round”
Enrique Sánchez, de la directiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol, confesó que lo que el presidente de la APF, Robert Harrison, le dijo a Gustavo Alfaro, seleccionador de la Albirroja, tras el juego contra Francia: “Preparate para el segundo round”.
Julio 7, 2026 12:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026
Selección Paraguaya
Matías Galarza volvió al país y fue recibido con mucho cariño
Matías Galarza volvió al país y fue recibido con mucho cariño por los aficionados en el Aeropuerto Silvio Pettirossi tras su gran Mundial y a esperas de lo que será su próximo destino tras quedar en la lista de prescindibles en River Plate de Argentina.
Julio 7, 2026 10:38 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-07-06 at 07.04.19.jpeg
Selección Paraguaya
Mundial 2026: Paraguay recibió más de USD 16 millones
El titular de la APF, Robert Harrison, realizó un detallado balance económico de la participación de la Selección Paraguaya en el Mundial 2026.
Julio 6, 2026 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10