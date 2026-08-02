02 ago 2026
Torneo Clausura

Guaraní propina la primera derrota a Libertad

Con un hombre más en cancha, Guaraní reaccionó, dio vuelta el marcador y terminó derribando el invicto de Libertad de Nelson Haedo Valdez.

Agosto 2, 2026 08:33 p. m. • 
Por Redacción D10
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Guaraní derrotó a Libertad en La Arboleda.

Guaraní dio vuelta un partido que comenzó cuesta arriba y derrotó 2-1 a Libertad, que sufrió su primera derrota en el torneo Clausura con Nelson Haedo Valdez como entrenador tras quedarse con un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Vera, el goleador repollero.

El Gumarelo había pegado primero en la etapa inicial. Rodrigo Vera ganó en el área y, con un certero golpe de cabeza, venció al arquero aurinegro Gaspar Servio para establecer el 1-0 y darle tranquilidad al conjunto liberteño que fue visitante en la Arboleda.

Pero el encuentro cambió por completo en la segunda mitad. A los pocos minutos, Vera cometió una dura infracción con plancha sobre Alcides Barbote. El árbitro Derlis López sancionó con tarjeta amarilla pero fue convocado por el VAR para revisar la acción y, tras observar las imágenes, rectificó su decisión y expulsó con tarjeta roja directa al delantero de 18 años.

Con un hombre más, Guaraní adelantó sus líneas, se adueñó del balón y comenzó a inclinar la cancha. La insistencia tuvo premio con el empate de Patricio Coronel, que devolvió la ilusión al Aborigen.

El equipo aurinegro no se conformó y fue por más. Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, Diego Fernández apareció para marcar el 2-1 definitivo y propinarle su primera derrota como entrenador gumarelo al León Guaraní Nelson Haedo Valdez.

Con este triunfo, Guaraní alcanzó 6 puntos en la clasificación, misma cantidad que Libertad que dejó a merced de Sportivo Trinidense la punta en solitario del certamen. Trinidense jugará mañana lunes a las 16:00 ante San Lorenzo y de ganar será el solitario líder del Clausura.

Guaraní Libertad Torneo Clausura
Redacción D10
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