15 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Ronaldo Martínez disfruta su gran momento

Ronaldo Martínez vive un gran presente como goleador del fútbol argentino con Platense y siendo jugador de Selección con la Albirroja.

Septiembre 15, 2025 12:39 p. m. • 
Por Redacción D10
G02b1FzX0AAKQ1q.jpg

Ronaldo Martínez es figura de Platense en el fútbol argentino.

Ronaldo Martínez conversó este mediodía en Fútbol a lo Grande luego de su golazo convertido para darle la victoria a Platense por 2-1 ante Defensa y Justicia.

El delantero albirrojo expresó toda su felicidad. “Estoy en un buen momento, me tocó marcar de vuelta”, arrancó diciendo. “Es algo soñado, se me está dando todo; jugar con la Selección y ser goleador del fútbol argentino”, añadió.

Siguiendo la misma línea, Ronaldo expresó que su trabajo le está dando sus frutos. “Siempre soñé para llegar a lo más alto de mi carrera. Uno trabaja para eso”, expresó.

Sobre su adaptación a la Selección Paraguaya, destacó la armonía del grupo. “Los compañeros me hicieron sentir uno más del plantel, es un buen grupo el de la Selección”, detalló.

Por último tuvo palabras de agradecimiento al entrenador de la Selección Paraguaya. “Gustavo Alfaro me habló, me dio palabras de motivación y que entre sin presión a hacer lo que se”, concluyó.

Redacción D10
