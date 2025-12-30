30 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Tigre renueva con Alfio Oviedo

Tigre de Argentina anunció la renovación de contrato del delantero paraguayo Alfio Oviedo.

Diciembre 30, 2025 10:32 a. m. • 
Por Redacción D10
Alfio oviedo

Alfio Oviedo renovó contrato con Tigre.

Foto: Gentileza - Tigre

El delantero paraguayo Alfio Oviedo tuvo una temporada aceptable en Tigre de Argentina lo que le valió tener una renovación por un año más, es decir hasta diciembre del 2026.

El Espectro del Gol llegó a Tigre a principios del 2025, disputó 23 partidos y anotó 4 goles. Su arranque fue prometedor con cuatro tantos en el primer semestre, luego una lesión le cortó la racha goleadora. Pese a eso, la directiva apostó en grande por Alfio con esta renovación por un año más.

“Alfio Oviedo extendió su contrato con la institución. El Espectro renovó su vínculo con el Club Atlético Tigre hasta diciembre de 2026, con opción de compra. ¡Vamós por más, Alfio!”, fue el mensaje publicado por la institución a través de sus redes sociales.

Alfio Oviedo Tigre Paraguayos en el exterior
Redacción D10
