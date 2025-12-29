Josué Colmán, libre tras rescindir con Newell’s

El mediocampista paraguayo Josué Colmán es noticia en el vecino país tras conocerse que rescindió su contrato con Newell´s Old Boys de Argentina tras solo cuatro meses de haber llegado al club donde no tuvo buenos rendimientos y muy pocas oportunidades.

Josué Colmán arribó a Newell’s en agosto de este año y solo disputó tres partidos, sin goles ni asistencias. También estuvo otros tres encuentros en el banco de suplentes, pero no ingresó.

El futuro del mediocampista paraguayo es incierto. Podría darse un retorno al fútbol mexicano o incluso al fútbol paraguayo donde ya estuvo en Cerro Porteño y Guaraní.