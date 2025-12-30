30 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

¿Nuevo puesto para Matías Galarza?

El volante paraguayo de River Plate, Matías Galarza, viene entrenando con River Plate y Marcelo Gallardo parece tener planes para él.

Diciembre 30, 2025 04:38 p. m. • 
Por Redacción D10
agaaa.jpg

Matías Galarza, volante paraguayo de River Plate.

En las últimas semanas, y luego de un semestre en que fue marcado por la hinchada millonaria, el nombre de Matías Galarza suena para cambiar de aires en Argentina, ante la oferta que hizo Vélez Sarsfield por contar con él.

Sin embargo, en los últimos entrenamientos del Millonario el paraguayo formó parte del equipo base de Marcelo Gallardo, pero una posición inusual para él.

Según publica el medio partidista La Página Millonaria, Galarza fue utilizado como lateral izquierdo en los entrenamientos de arranque de pretemporada de River Plate. Si bien es cierto ese es el lugar del campeón del mundo Marcos Acuña, Gallardo está buscando un competidor en el puesto, por lo que está sondeando, entre otros, por el uruguayo Matías Viña.

Está claro que, antes que utilizar Galarza, el entrenador de River busca incorporar un jugador por el carril izquierdo. Aun así, resulta sintomático que Gallardo siga contando con el paraguayo, jugador por el cual pidió que el club hiciera un gran inversión para asegurar su llegada a mitad de este año que fenece.

Matías Galarza River Plate Vélez Sarfield
Redacción D10
