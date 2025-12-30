30 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

José Florentín fue sobreseído

El futbolista paraguayo José Florentín se libró de esta manera de la causa por abuso sexual que pesaba en su contra en Argentina.

Diciembre 30, 2025 02:20 p. m. • 
Por Redacción D10
20240320_191909.jpg

José Florentín participa de la audiencia en el caso de abuso sexual donde fue denunciado.

Tras casi dos años de un proceso judicial que conmocionó al fútbol argentino, la causa por presunto abuso sexual contra el futbolista paraguayo José Florentín, además del uruguayo Sebastián Sosa, y de los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio, llegó a su fin en la jornada de hoy. El juez Augusto José Paz Almonacid dictó el sobreseimiento y la absolución de los cuatro futbolistas, al concluir que la conducta denunciada no encuadra en una figura penal.

La decisión del magistrado se fundamentó principalmente en el análisis de las pericias telefónicas y los informes técnicos presentados durante las últimas audiencias. Según el fallo, el material extraído de los dispositivos (chats y reconstrucción de movimientos) resultó clave para que la defensa lograra poner en duda la acusación original de la denunciante.

“Al escuchar la resolución del juez, los futbolistas rompieron en llanto en la sala del juzgado”, relataron testigos presenciales. Sin embargo, la defensa anunció que buscará entablar una nueva causa.

Florentín estuvo en el interés de Olimpia, pero el proceso que se le seguía en Argentina le impedía salir de aquel país, lo que se adujo para no realizarse la operación. Recientemente fue contratado por Independiente Rivadavia de Mendoza.

José Florentín Argentina Independiente
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gzi_aciXUAANMwx.jpeg
Paraguayos en el Exterior
Josué Colmán, libre tras rescindir con Newell’s
El mediocampista paraguayo Josué Colmán quedó libre tras rescindir su contrato con Newell’s Old Boys de Argentina.
Diciembre 29, 2025 12:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Paraguayos en el Exterior
Diego León, bien valorado en el Manchester United
Entre los fichajes hechos por el Manchester United después de la salida de Alex Ferguson, a Diego León lo ubican por encima de jugadores de la talla de Paul Pogba, Bastian Schweinsteiger, entre otros.
Diciembre 28, 2025 10:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg
Paraguayos en el Exterior
Héctor Bobadilla, muy cerca de arribar al fútbol argentino
Héctor Bobadilla, delantero de Cerro Porteño, últimamente en el fútbol boliviano, está muy cerca de arribar como refuerzo de un campeón en Argentina.
Diciembre 27, 2025 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
miguel samudio.jpg
Paraguayos en el Exterior
Miguel Samudio vuelve al fútbol charrúa
Miguel Samudio, lateral paraguayo, seguirá su carrera en Uruguay en donde conquistó títulos muy importantes con el Liverpool.
Diciembre 26, 2025 02:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Arzamendua.jpg
Paraguayos en el Exterior
Operación de Santiago Arzamendia fue óptima
Estudiantes de La Plata dio a conocer el parte médico luego de la operación en la rodilla de Santiago Arzamendia.
Diciembre 23, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
descarga.webp
Paraguayos en el Exterior
Corinthians acuerda pago de deuda a Matías Rojas
El paraguayo Matías Rojas llegó a un acuerdo con el Corinthians para saldar la deuda que el club brasileño tiene con él.
Diciembre 23, 2025 05:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más