José Florentín fue sobreseído

Tras casi dos años de un proceso judicial que conmocionó al fútbol argentino, la causa por presunto abuso sexual contra el futbolista paraguayo José Florentín, además del uruguayo Sebastián Sosa, y de los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio, llegó a su fin en la jornada de hoy. El juez Augusto José Paz Almonacid dictó el sobreseimiento y la absolución de los cuatro futbolistas, al concluir que la conducta denunciada no encuadra en una figura penal.

La decisión del magistrado se fundamentó principalmente en el análisis de las pericias telefónicas y los informes técnicos presentados durante las últimas audiencias. Según el fallo, el material extraído de los dispositivos (chats y reconstrucción de movimientos) resultó clave para que la defensa lograra poner en duda la acusación original de la denunciante.

“Al escuchar la resolución del juez, los futbolistas rompieron en llanto en la sala del juzgado”, relataron testigos presenciales. Sin embargo, la defensa anunció que buscará entablar una nueva causa.

Florentín estuvo en el interés de Olimpia, pero el proceso que se le seguía en Argentina le impedía salir de aquel país, lo que se adujo para no realizarse la operación. Recientemente fue contratado por Independiente Rivadavia de Mendoza.