Diego León, bien valorado en el Manchester United

El paraguayo Diego León está valorado como una promesa emergente en el Manchester United a pesar de que aún no ha podido debutar en un torneo oficial con el primer equipo.

Si bien llegó a inicios de la temporada europea y formó parte de la gira que realizó el plantel dirigido por Ruben Amorim teniendo minutos en los partidos de preparación, el zurdo de 18 solo ha podido estar en el banquillo en algunos encuentros.

El The Telegraph realizó una clasificación de los 71 fichajes hechos por el Manchester United tras la salida de Alex Ferguson y tuvo en cuenta el costo, el rendimiento y lo que le puede dar al club.

The Telegraph have ranked every Man Utd signing since Sir Alex Ferguson left and it's caused chaos. 😳 pic.twitter.com/jRqQ2XbHFY — Man United Media (@ManUnitedMedia) December 26, 2025

Dicho esto, ubicó a León en el puesto 41 entre los jugadores que esperanzan al United, por delante de futbolistas de la talla de Memphis Depay (48), Radamel Falcao (54), Paul Pogba (62), Bastian Schweinsteiger (65), Ángel Di María (67) o Alexis Sánchez (69) que fueron calificados como decepciones y fracasos.

Por León, el Manchester United pagó alrededor de USD 9.500.000 y el surgido en Cerro Porteño actualmente agarra ritmo en el equipo Sub 21. Hasta anotó un gol. En las últimas semanas surgieron rumores de una posible cesión.

Debido a su potencial, el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro lo citó para las dos últimas giras de amistosos que disputó la Albirroja y llegó a debutar con la camiseta de su país en la derrota ante Corea del Sur.