29 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Ángel Romero quiere reducir su salario para quedarse en el Corinthians

El delantero paraguayo Ángel Romero finaliza su contrato con el Corinthians este 31 de diciembre y quiere seguir en el club.

Diciembre 29, 2025 06:51 p. m. • 
Por Redacción D10
ángel romero.jpg

Ángel Romero celebra un gol del Corinthians.

Foto: Gentileza

A la altura de su amor por el club, el delantero paraguayo de 33 años, Ángel Romero, tiene una última jugada para seguir formando parte del Corinthians de Brasil, equipo con el cual finaliza su contrato este 31 de diciembre y del cual es uno de sus goleadores históricos.

Según informó el periodista Samir Carvalho, el jugador “aceptó reducir su salario a la mitad”, pues “pidió quedarse” en el Timão. “Su idea era ganar alrededor de 400 mil reales (unos 71 mil dólares mensuales) para jugar la próxima temporada o las dos que vendrán”, agregó el comunicador.

Por ahora, la oferta de reducción salarial está sobre la mesa de la directiva del Corinthians, pero no está claro que la misma convenza al club de renovar su plantel de cara a lo que se viene internacionalmente: La Copa Sudamericana. Se encuentra evaluando la propuesta del paraguayo.

Romero ganó en el Corinthians el Brasileirão 2015 y 2017, así como los Campeonatos Paulistas 2017, 2018 y 2025. Además, este año se quedó con la Copa de Brasil.

Ángel Romero Corinthians Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Arzamendua.jpg
Paraguayos en el Exterior
Operación de Santiago Arzamendia fue óptima
Estudiantes de La Plata dio a conocer el parte médico luego de la operación en la rodilla de Santiago Arzamendia.
Diciembre 23, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
descarga.webp
Paraguayos en el Exterior
Corinthians acuerda pago de deuda a Matías Rojas
El paraguayo Matías Rojas llegó a un acuerdo con el Corinthians para saldar la deuda que el club brasileño tiene con él.
Diciembre 23, 2025 05:06 p. m.
 · 
Redacción D10
ACT_3844_45377557.JPG
Paraguayos en el Exterior
Ex Olimpia ficha por un equipo chileno
Ramón Martínez, mediocampista paraguayo de 29 años, continuará su carrera deportiva en el fútbol chileno.

Diciembre 23, 2025 03:09 p. m.
 · 
Redacción D10
aajun.jpg
Paraguayos en el Exterior
Incertidumbre acerca del futuro de Junior Alonso
¿Sigue o no? Lo último que se sabe del paraguayo Junior Alonso, defensor del Atlético Mineiro.
Diciembre 22, 2025 08:57 p. m.
Bruno Valdez
Paraguayos en el Exterior
Bruno Valdez quiere retirarse en México
El defensor de Cerro Porteño aseguró que quiere terminar su carrera en México, según una entrevista publicada por la prensa de dicho país.
Diciembre 22, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
julio enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso “era gordito”, recordó Roberto Paredes
El sábado, Julio Enciso marcó en la victoria del Racing de Estrasburgo y este día, el profesor que lo tuvo en las Divisiones Formativas de Libertad, Roberto Paredes, recordó que antes “era gordito”.
Diciembre 22, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más