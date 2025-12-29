Ángel Romero quiere reducir su salario para quedarse en el Corinthians

A la altura de su amor por el club, el delantero paraguayo de 33 años, Ángel Romero, tiene una última jugada para seguir formando parte del Corinthians de Brasil, equipo con el cual finaliza su contrato este 31 de diciembre y del cual es uno de sus goleadores históricos.

Según informó el periodista Samir Carvalho, el jugador “aceptó reducir su salario a la mitad”, pues “pidió quedarse” en el Timão. “Su idea era ganar alrededor de 400 mil reales (unos 71 mil dólares mensuales) para jugar la próxima temporada o las dos que vendrán”, agregó el comunicador.

Por ahora, la oferta de reducción salarial está sobre la mesa de la directiva del Corinthians, pero no está claro que la misma convenza al club de renovar su plantel de cara a lo que se viene internacionalmente: La Copa Sudamericana. Se encuentra evaluando la propuesta del paraguayo.

Romero ganó en el Corinthians el Brasileirão 2015 y 2017, así como los Campeonatos Paulistas 2017, 2018 y 2025. Además, este año se quedó con la Copa de Brasil.