Juan Espínola: “Nadie me dijo nada”

El arquero paraguayo del Newell’s argentino, Juan Espínola, podría salir del equipo rosarino, según la prensa del vecino país.

Sin embargo, el propio arquero reconoció que no tiene pensado moverse Newell’s, con el que tiene todavía contrato.

En charla con Fútbol a lo Grande, por Monumental 1080, el periodista argentino Agustín Malvestitti aseguró que el paraguayo estaría rescindiendo su contrato con el club de Rosario que, por el contrario, prepararía la llegada del ex Racing Gabriel Arias.

Sin embargo, minutos más tarde el propio Espínola desmintió que haya negociaciones para la rescición. “Me compraron el pase. Tengo contrato por tres años. Nadie me dijo nada”, resumió el que tiene aun posibilidades de pelear por un lugar entre los arqueros para ir al Mundial 2026.

Espínola jugó 26 partidos y encajó 42 goles en el arco de Newell’s, en una temporada regular por parte de todo el equipo.