30 dic. 2025
Paraguayos en el Exterior

Un nuevo equipo se mete en la pelea por Ronaldo Martínez

Un nuevo club se mete en la puja por contratar a Ronaldo Martínez, el delantero de la Albirroja que fue goleador del campeonato argentino.

Diciembre 30, 2025 10:48 a. m.
Ronaldo Martínez la rompió en Platense en el 2025.

Foto: Archivo.

Ronaldo Martínez tuvo un gran año en el fútbol argentino con la camiseta de Platense. Fue campeón en el primer semestre y goleador del campeonato en la última mitad del año.

Su nombre aparece en el radar de varios equipos del continente, sobre todo de México (Pumas) y de Brasil.

Su club, Platense, está dispuesto a venderlo siempre y cuando las condiciones sean favorables para todas las partes. El Calamar pide un poco más de 3.000.000 de dólares.

En las últimas horas se sumó un nuevo equipo en la puja. Talleres de Córdoba es el club que estaría dispuesto a comprar la ficha del jugador, según informó el periodista Germán García Grova.

Por ahora no hay nada concreto. Martínez, que fue convocado por Gustavo Alfaro en el último tiempo en la Selección Paraguaya y que todo indica que tendrá un lugar en la Copa del Mundo del 2026, tiene contrato vigente con Platense hasta diciembre del 2027.

