Coritiba quiere a Antonio Galeano

Luego de una buena temporada en lo individual con el Ceará, que sin embargo descendió a la Serie B, el delantero paraguayo Antonio Galeano es pretendido por al menos dos clubes de la Serie A brasileña.

Ceará tenía la opción de compra de su pase (perteneciente a Rubio Ñu/Nacional), pero al haber bajado de categoría no hará uso de la misma y hay luz verde para encontrar otro equipo.

Primeramente surgió el interés del Mirassol de San Pablo, equipo que según la prensa brasileña tiene avanzadas las negociaciones con los dueños del pase del jugador paraguayo. Sin embargo, en los últimos días surgió también el interés del Coritiba.

El club de Paraná busca reforzar el sector más endeble de su equipo en 2025, y para ello busca contratar a Galeano, que este año marcó 12 goles con el Ceará, en 57 partidos disputados.